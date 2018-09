di Umberto Leoncini

RIETI - In attesa di conoscere il calendario della Berretti che verrà diramato con molta probabilità all’inizio della settimana prossima, domani, domenica 16 settembre, al Gudini ci sarà l’esordio casalingo dell’Under 15 e Under 17 nazionali di serie C del Rieti contro il Città di Pontedera.



Domenica scorsa gli amarantocelesti sono usciti sconfitti dal campo dell’Arezzo con i loro pari età, 5 a 1 gli Under 15 e 3 a 0 gli Under 17, mentre il Pontedera che ha ospitato la Lucchese ha vinto rispettivamente 2 a 0 e 1 a 0.

Sul sintetico di Molino della Salce alle 12 giocheranno gli Under 15 allenati dal tecnico Marco Ciarimboli mentre alle 14.30 sarà il turno dell’undici guidato da Mirko Pagliarini.



«Domani ci auguriamo di vedere dei miglioramenti rispetto le gare di domenica scorsa ad Arezzo», commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti, Giancarlo Mancini, dalla sua scrivania allo stadio Manlio Scopigno dove da ormai più di un mese lavora senza soluzione di continuità per completare le tre rose impegnate nei campionati nazionali.



«Nonostante il risultato – continua Mancini – in Toscana abbiamo fatto vedere anche cose di qualità, certo paghiamo il fatto di essere partiti in ritardo con tutte le conseguenze del caso, sia in termini di preparazione atletica che di organizzazione vera e propria. In questi giorni stiamo cercando di risolvere alcune criticità e colmare i vuoti nelle rose. Ci stiamo impegnando tutti al massimo e credo che alla fine i risultati arriveranno. Intanto la prossima settima presenteremo l’organigramma completo del settore giovanile che siamo riusciti finalmente a definire in ogni sua casella».



Per quanto riguarda le gare di domani non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto la prima di campionato di Arezzo di domenica scorsa.



LE CONVOCAZIONI



Pagliarini per l’Under 17 ha convocato : Dennis Conti, Lorenzo Aceti, Raffaele Vangone, Cristian Celesti, Nicolas Nallo, Fabio Bezzi, Renato Renzi, Marco Polidori, Carmine Mosella, Valerio Bonis, Cristian Esposito, Gianluca Andreani, Antony Ferraro, Luca Polidori, Ludovico Colamedici, Valerio Bernardini, Alessandro Pastore e Leonardo Bonifazi.



Ciarimboli per l’Under 15 ha convocato : Federico Paris, Mattia Mostarda, Gabriele Ilarità, Daniele Duina, Mattia Boncompagno, Tommaso Spera, Alessandro Conti, Alessandro Pirozzi, Alessio De Angelis, Alessandro Grilli, Carmine D’Avanzo, Simone Fiore, Elia Nunzi, Alessandro Marini, Valerio Di Marco, Giordano Paris, Fabio Andreoni, Emanuele Giovannelli, Manuele D’Acunto.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



