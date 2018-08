di Christian Diociaiuti

RIETI – Le giovanili nazionali del Rieti in campo per le gare ufficiali al Gudini. C’è l’accordo: dopo un contatto tra il responsabile delle giovanili del Rieti, Gianfranco Mancini e il gestore del campo Luca Lodovici, c’è stata la stretta di mano, a margine di pochissimi giorni di trattative. La struttura rinnovata di Molino della Salce, dunque, sarà campo di casa per le giovanili Nazionali del Rieti, mentre le due squadre regionali giocheranno le partite ufficiali al Ciccaglioni. Berretti (che pure era diretta a giocare allo stadio Scopigno), Allievi e Giovanissimi, useranno il campo di Molino della Salce per partecipare all’impegnativo campionato d’appartenenza.



«Felice di aver raggiunto l’accordo – specifica a Il Messaggero Luca Lodovici, gestore della struttura che sarà utilizzata anche da altre realtà – c’è intesa e collaborazione sin dal primo giorno con il Rieti, ospite anche per la preparazione. Mi rende orgoglioso vedere le squadre giovanili del Rieti in campo nella loro città e al Gudini».



Per gli allenamenti saranno utilizzati il Ciccaglioni e il campo Terni Est. Nel vicino centro umbro, come annunciato alcuni giorni fa da Mancini, finiranno i ragazzi dei Giovanissimi nazionali per alcuni allenamenti. La scuola calcio, invece, sarà di casa sempre al Ciccaglioni, che attende l’omologazione. Ma anche un necessario restyling.

