RIETI – Il Comitato Regionale Lazio ha diramato le date d’inizio dei nuovi campionati regionali e provinciali, pubblicando anche sul proprio portale le direttive per le iscrizioni. Per i campionati senior, il primo via alla stagione 2018-2019, a ridosso de campionati professionistici, sarà per l’Eccellenza e la Promozione, campionati che riguardano diverse compagini reatine: primo fischio d’inizio il 2 settembre. Per Prima e Seconda categoria e per i tradizionali gironi (quasi) tutti reatini ci sarà da aspettare quasi un mese: si parte il 30 settembre. Per la Terza, torneo provinciale sotto l’egida della Delegazione reatina ci sarà il via il 13 e 14 ottobre.



GIOVANILI

Al netto che il Rieti giocherà nei tornei Nazionali con Juniores, Allievi e Giovanissimi, le date dei tornei delle giovanili interessa molte realtà. La Juniores A, così come Allievi e Giovanissimi Elite (compresi i fascia B Elite) partono il 15-16 settembre. La Juniores Regionale B (l’Alba andrà a fare compagnia alla Valle del Tevere mentre la Maglianese spera nel ripescaggio) inizia il 29 settembre. Qualora qualche reatina volesse partecipare alla Juniores Regionale C, la data d’inizio è il 13 ottobre, come per i provinciali e altre competizioni che daranno il primo calcio ufficiale al pallone proprio nel weekend tra 13 e 14 ottobre. Si tratta dei tornei Serie C c11 Femminile, Allievi e Giovanissimi Regionali; Allievi e Giovanissimi Regionali Fascia B, Allievi e Giovanissimi Provinciali, Allievi e Giovanissimi Provinciali Fascia B.



SCADENZE

Questi i termini ordinatori per le iscrizioni della stagione sportiva 2018/2019. Da venerdì 6 a mercoledì 18 luglio 2018 – ore 17.00 Campionati di Eccellenza, Promozione e C1 di calcio a 5 maschile; da venerdì 6 a mercoledì 25 luglio 2018 – ore 17.00 Campionati di Prima e Seconda, Juniores Regionale “A” e “B”; Campionati e tornei Regionali del Settore Giovanile e Scolastico, Serie C2 e C Femminile di calcio a 5, Campionati Under 19 e Under 17 di calcio a5; da venerdì 6 luglio a sabato 8 settembre 2018 – ore 12.00 Campionato Juniores “Regionale C” di calcio a 11 maschile; Serie C C11 Femminile, Campionato Provinciale di Terza Categoria, Campionato Juniores provinciale “Under 18”; Serie D Calcio a 5 Maschile e Femminile, campionati e tornei di calcio a 5 giovanili.

