IL CALENDARIO

RIETI - La Berretti del Rieti debutterà sabato 6 ottobre in casa con l’Ascoli anche se il campionato ufficialmente sarebbe dovuto partire domani. Lo slittamento non riguarda solo la formazione reatina ma tutte le squadre impegnate nel campionato Berretti in quanto la Federazione ha diramato solo ieri i calendari.Il ritardo è stato dovuto alle ormai note incertezze legate alla composizione della serie B e della serie C e per questo motivo la prima giornata dei 5 gironi, il Rieti è incluso nel girone D, è stata rimandata a data da destinarsi.La squadra amarantoceleste allenata da Vincenzo Moncelli, secondo calendario, domani avrebbe dovuto affrontare in trasferta la Casertana, invece l’esordio ufficiale della stagione 2018-2019 ci sarà la settimana prossima a Rieti contro i bianconeri dell’Ascoli.La settimana dopo, restando sull’asse della Salaria, ci sarà la trasferta a San Benedetto contro la Sambenedettese dell’ex presidente amarantoceleste, Franco Fedeli. Altra partita ricca di suggestioni per l’ambiente reatino ci sarà alla nona giornata quando si affronteranno i rossoverdi della Ternana, il 17 novembre in Umbria, mentre il derby laziale con la Viterbese Castrense ci sarà alla decima giornata il 15 dicembre in Tuscia e il 6 aprile a Rieti. L’ultima giornata della stagione regolare invece sarà nelle Marche con la Fermana il 13 aprile.«I giudizi sui calendari lasciano il tempo che trovano perché tanto le squadre, come si dice sempre, bisogna affrontarle tutte – commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti, Giancarlo Mancini – Noi purtroppo siamo partiti in ritardo e da zero nel comporre la rosa quindi in avvio troveremo sicuramente qualche difficoltà in più dei nostri avversari. Abbiamo allestito nonostante tutto una squadra all’altezza di un campionato dove secondo me Casertana, Ternana e Viterbese sono le formazioni più attrezzate per passare agevolmente alla fase finale. Da parte nostra ci deve essere tanta umiltà e voglia di fare bene: solo così potremo toglierci qualche soddisfazione».1ª giornata (andata data da destinarsi, ritorno 12/01) Casertana-Rieti;2ª giornata (andata 06/10– ritorno 19/01) Rieti-Ascoli;3ª giornata (andata 13/10– ritorno 26/01) Sambenedettese-Rieti:4ª giornata (andata 20/10– ritorno 09/02) Rieti-Cavese;5ª giornata (andata 27/10– ritorno 16/02) Potenza-Rieti;6ª giornata (andata 10/11– ritorno 02/03) Rieti-Paganese;7ª giornata (andata 17/11– ritorno 09/03) Ternana-Rieti;8ª giornata (andata 24/11– ritorno 23/03) Teramo-Rieti;9ª giornata (andata 08/12– ritorno 30/03) Rieti-Juve Stabia;10ª giornata (andata 15/12– ritorno 06/04) Viterbese Castrense – Rieti;11ª giornata (andata 22/12– ritorno 13/04) Rieti-Fermana.