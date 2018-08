di Christian Diociaiuti

RIETI – Oggi il Rieti alle 18,30 alza il sipario sulla nuova struttura tecnico-organizzativa del settore giovanile. Alla presentazione, prevista allo stadio, ci saranno il neo responsabile del settore stesso, Gianfranco Mancini e il presidente Gianluca Marini. Mancini, 47 anni, originario di Polignano a Mare, allenatore professionista da 13 anni e con alle spalle diverse esperienze - non solo di guida tecnica - in diversi club italiani come Spal, Carpi, Ancona, Torino, prima di diventare responsabile delle giovanili amarantocelesti, nell’ultimo anno ha guidato il Bisceglie, subentrando a Zavettieri a fine stagione. Nei giorni scorsi al Ciccaglioni sono stati effettuati dei raduni per giovani calciatori, già amarantocelesti ma anche di altri club del territorio e da fuori città. Raduni utili ad allestire le rose delle tre squadre Nazionali, Berretti, Allievi e Giovanissimi Nazionali. Nell’incontro verranno presentate le date dell’attività, i nuovi tecnici che guideranno le squadre e presumibilmente le rose. Verrà spiegato, soprattutto, come il club si è organizzato in termini di campi di allenamento e gara.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA