Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gigli al Sudtirol, Marcheggiani alla Vis Pesaro. Per certi versi due "non notizie" perchè sia il difensore capitolino, che l'attaccante sabino, dallo scorso 21 dicembre erano già degli ex a tutti gli effetti. Sui social i tifosi si dividono, tra chi saluta e augura le migliori fortune ad entrambi e chi, invece, molto più freddamente dimostra distacco e disinteresse per le nuove destinazioni dei due, che avendo scelto la strada della rescissione unilaterale dopo i fatti del 16 ottobre, avevano già ampiamente maturato l'idea di non restare un istante di più in amarantoceleste.Diversi anche i modi di "commentare" un addio ormai annunciato. Perché se da parte sua, Gigli non rinnega il fatto «di essere cresciuto e maturato» nell'ultimo anno e mezzo trascorso a Rieti e non manca di ringraziare «i tifosi e la città che mi sono sempre stati vicino» consigliando «meno egoismo e più umiltà a chi oggi in società pensa semplicemente a se stesso», dall'altra i silenzi assordanti di Marcheggiani - che per scelta e convinzione ha rispedito al mittente le offerte di alcuni club del girone C (Avellino, Potenza, Catanzaro e Ternana) per non ritrovarsi sul cammino del Rieti - lasciano intendere l'amarezza e la delusione di un calciatore che a queste latitudini ha vinto una Coppa Italia d'Eccellenza (2012), un campionato di serie D (2017/2018) e deliziato i tifosi con tanti gol d'autore e che la serie C "sotto casa" l'aveva immaginata diversa, specialmente con una proprietà reatina.Un giorno - neanche troppo lontano - forse riusciremo a capirne di più e, magari, sapremo dare il giusto taglio alla sua scelta (che oggi per certi versi divide e crea opinione), ma quello che più d'ogni altra cosa emerge è che se anche il reatino scappa da Rieti, beh la situazione è tutt'altro che rosea. Sperando di sbagliare...