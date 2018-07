di Christian Diociaiuti

RIETI - Atmosfera da primo giorno di scuola allo Scopigno per il Rieti, col raduno nel vivo. I calciatori convocati (il club ha rimosso dalla pagina l'elenco inserito in tarda amttinata) man mano stanno arrivando allo stadio Scopigno per ricevere il materiale e prendere confidenza con l'ambiente e lo staff, in particolare con il tecnico Chéu.A quanto filtra man mano i calciatori si confrontano con il presidente Marini e con il portoghese. A quanto appreso stamattina (insieme alle convocazioni), alle 17 previsto un allenamento allo stadio con i 20 ragazzi (della vecchia guardia c'è solo Cericola). Il più "anziano" del gruppo è un 1993 (Dabo); ci sono anche diversi aggregati da valutare. Dopo l'esperienza odierna, la squadra è attesa a Cantalice per la preparazione, da domani, al Ramacogi.Allo stadio, oltre allo staff, presente Alessandro Mezzetti, per il quale è stato caldeggiato il ruolo di dg: lo stesso Mezzetti rimane sulla sua posizione «attendista» riguardo al ruolo. Sulla direzione sportiva, invece, nessuna ufficialità su Gianluca Torma, sabato a Rieti e dato a un passo dall'annuncio ma mai ufficializzato e sul quale adesso c'è da capire.