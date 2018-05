RIETI - Sta per concludersi la stagione calcistica ma già arriva una novità in vista del prossimo campionato. Da settembre infatti sarà possibile avere la “panchina lunga”: la FIGC ha accolto la richiesta della Lega Nazionale dilettanti e in via sperimentale, nel 2018/2019, sarà possibile avere in panchina fino ad un massimo di nove giocatori e non più sette come era accaduto finora. Ovviamente l’applicazione è facoltativa da parte delle società e dovrà essere ratificata dai comitati regionali che valuteranno, in base alle specifiche condizioni organizzative delle proprie arrività ufficiali, se avvalersene o meno. “L’approvazione del provvedimento da parte della F.I.G.C. viene incontro alla richiesta del Consiglio Direttivo della L.N.D. – ha dichiarato il Presidente Cosimo Sibilia -ad un anno dall’entrata in vigore della norma che ha innalzato da tre a cinque le sostituzioni nei Campionati dilettantistici, i tempi risultavano ormai maturi per questa iniziativa, che nella prossima Stagione Sportiva potrà dare un nuovo impulso alle competizioni agonistiche”.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA