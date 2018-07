di Michel Saburri

RIETI - Cambio alla guida di Ginestra dopo l’addio di Peppino Tulli. La società in vista del prossimo campionato di Prima categoria ha deciso di affidare la panchina a Giancarlo Leoni che aveva vestito la maglia della squadra sabina per cinque anni oltre ad esserne capitato per tre stagioni. «Sono davvero onorato di poter allenare questa squadra, per me è come ritornare a casa. Raccolgo un’eredità importante e difficile come quella di Peppino Tulli ma anche di mio fratello Fabrizio Leoni e Gigi Tulli che in precedenza avevano guidato la squadra. Anche se so che non sarà facile ripetere l’ultima stagione cercheremo di giocarci tutte le partite e fare del nostro meglio. Il gruppo è molto buono e sono fiducioso».



Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Davide Cecca che, in accordo con la società, ha già messo a segno alcuni colpi: dal Poggio Nativo è arrivato infatti un terzetto di giocatori composto da Piermarini, Salvati e Gabriel D’Annibale mentre dal Poggio Moiano è stato ingaggiato il giovane portiere Marcelli. «Sono molto fiducioso, abbiamo confermato tutta la rosa dello scorso anno e inserito alcuni elementi interessanti. La nostra forza deve essere il gruppo che si è consoldiato negli ultimi tre anni, dobbiamo essere ottimisti e cercare di fare meglio degli passate stagioni, i presupposti ci sono tutti. Restiamo vigili sul mercato cercando di rafforzare ulteriormente la rosa».

Mercoled├Č 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA