Ultimo aggiornamento: 09:49

RIETI - La serata di ieri ha segnato la prima uscita pubblica di Marini dopo che ieri è stata ratificata la sua dimissione dalla carica di presidente del club. Ospite della trasmissione "Pillole Di Sport" il presidente uscente Marini ha svelato alcuni retroscena riguardo la decisione di lasciare la carica, dopo aver confermato comunque che si tratta di una uscita di scena programmata: «Tutti sapevano che la mia era una figura di garanzia tra i due proprietari del club-ha detto Marini -, adesso però c'è da chiudere e firmare il bilancio relativo alla scorsa stagione e io non ho intenzione di firmarlo, quando ci sono degli attriti tra le due figure che io dovrei rappresentare (Curci e Poulinakis, ndr) è chiaro che la mia figura decade».Nel post gara della Casertana Marini aveva anche detto che era sua intenzione intraprendere alcune azioni legali a tutela della società e della sua persona: «Confermo, ci stanno pensando gli avvocati e non posso dire niente di più. Aggiungo e preciso che però nedsuna azione legale è stata o verrà intrapresa verso il comune di Rieti. La vecchia gestione societaria per ben due volte, a febbraio, è stata convocata dagli organi preposti e messa in guardia riguardo l'inagibilità dello stadio in caso di promozione in Lega Pro, una situazione che però è stata totalmente ignorata».Marini ha anche parlato del progetto tecnico: «Come ben sapete non ho potuto chiudere alcuni colpi che avevo in mente anche perché a luglio era anche in dubbio la nostra partecipazione al campionato, questa squadra con due, tre ritocchi non solo si salva, ma può giocarsi anche i playoff».Un altro importante annuncio di Marini è stato quello relativo alle partite casalinghe: «L'ultimo atto firmato da presidente è stato richiedere di giocare tutte le partite interne alle 14.30».Per quanto riguarda la situazione dei lavori allo stadio, nella stessa trasmissione, è intervenuto telefonicamente anche il consigliere Roberto Donati: «Sento dire che i lavori procedono a rilento, ma non è così. La rete per il prefiltraggio arriverà i primi giorni di ottobre e a quel punto dodici operai lavoreranno per la messa in opera. I lavori termineranno entro il 10, quella è la data a cui puntiamo. Ci sarebbe la possibilità per chiedere una deroga per evitare l'esclusione dal campionato dopo la terza gara a porte chiuse, ma è una ipotesi che vogliamo scongiurare e disputare la gara contro la Vibonese con il pubblico».