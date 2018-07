di Andrea Giannini

RIETI - Gianluca Fabiani, 42 anni, una vita sui campi. Insomma, un pezzo di storia del calcio reatino. Fabiani nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Capradosso in Prima categoria (per merito di un «patto d’amicizia»), poi a seguito di un infortunio «grave» ha deciso di abbandonare il calcio giocato. Tanti anni trascorsi a rincorrere il pallone, a sacrificarsi per la maglia indossata, qualunque sia stata circostanza o categoria, e a dare esempio a molti ragazzi.



Da dove cominciamo a ripercorrere la sua carriera?

«Dal gennaio '93, dal Rieti e da Dino Pezzotti che portò con sé alcuni elementi, tra cui il sottoscritto, della juniores da lui seguita precedentemente. Negli anni ho giocato in molte squadre, in particolare in Toscana- Emilia Romagna, per poi tornare a Pisoniano con Sergio Pirozzi».



Quali sono le esperienze che ricorda con piacere?

«I 5 anni a Forlì sicuramente mi hanno formato sia a livello calcistico che umano, vincendo anche un campionato di serie D grazie anche a persone per bene con cui ci sto ancora a contatto. Nel calcio se ne incontrano poche di persone del genere. Volevo restare anche in serie C ma il mio lavoro non me lo permise».



Parliamo del suo modo di giocare. In quale posizione si trovava meglio?

«Negli ultimi anni ho giocato centrocampista centrale, ma il mio ruolo primario era esterno di fascia, sia basso che alto: ovviamente giocando con Salvagno, Vincenzo Conti, De Agostini era un piacere correre anche per loro».



I suoi punti forti?

«La corsa, mettermi al servizio della squadra, aiutare i compagni in difficoltà anche di fronte agli errori ero sempre il primo a incoraggiare il compagno. Per me è sempre più importante il nome che porti davanti, che quello che hai dietro alle spalle».



E quelli deboli?

«Ero un giocatore agonisticamente “cattivo” quindi non ero molto simpatico. Nonostante ciò quando giocavo al Nord, capitava che incontravo gli avversari al bar o al ristorante con cui scambiavo due chiacchiere e prendevo da bere, mentre a Rieti non è stato cosi, purtroppo per la mentalità chiusa. Per farti capire ero un giocatore a cui non importava nulla chi incontrava, potevo anche fare contro mio fratello, se capitava l’entrata gliela facevo lo stesso (ride) perché per me il calcio è una cosa seria».



Cosa pensa di avere dato al Capradosso?

«Le esperienze sono tutte positive, li era un ambiente sano, con gente seria, specialmente il presidente che cerca sempre di vincere il campionato, ma per un motivo o per un altro non c’è mai riuscito. Spero che lo vinca presto. Se lo merita».



Cosa ne pensa del calcio di oggi?

«Totalmente diverso da quello di prima. E' tutto amplificato grazie anche ai social che hanno dato, ma anche tolto, tanto ai ragazzi di oggi. Alcuni ragazzi si sentono giocatori dopo una partita fatta bene, ma vogliono smettere dopo due fatte male. Prima i miei genitori non mi venivano mai a vedere, mentre ora ognuno pensa di avere il fenomeno dentro casa, ma non è così. Lo sport aiuta a capire i valori dell’educazione, del rispetto delle regole e quello verso i compagni».



Il suo futuro cosa prevede?

«Sicuramente non continuerò a giocare. Ora aiuto un amico che fa il procuratore a scoprire qualche nuovo talento. Non elimino l’opzione allenatore (ha guidato anche le giovanili del Rieti nelle scorse stagioni) , perché magari tra un anno cambio idea, però per ora mi limito a fare questo».

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA