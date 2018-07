di Andrea Giannini

RIETI - Giacomo Grifoni, classe 1994, con un passato calcistico vissuto sempre tra Promozione e Prima categoria. Nell’ultima stagione ha realizzato 5 gol ed è stato un punto cardine per il Capradosso di mister Donati.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica tra i senior?

«Ho iniziato a Contigliano cinque anni fa disputando due anni da Under: il primo in Promozione e il secondo in Prima categoria, data la retrocessione, giocando con continuità. Dopo la prima esperienza tra i senior è arrivata la chiamata di Cantalice sempre in Promozione, anche lì ho trovato molto spazio e ho realizzato alcuni gol. Finita la parentesi Cantalice sono andato a Monteleone in Prima categoria e poi la scorsa stagione ho deciso di firmare per il Capradosso».



Il ricordo più bello?

«Sicuramente le giovanili a Foligno. Mi hanno formato molto, insegnandomi i valori dello sport sia dentro che fuori dal campo. Purtroppo non mi sono potuto confrontare con i giocatori della prima squadra perché l’anno in cui avrei dovuto affrontare la categoria Juniores sono andato in un’altra società. Mi sarebbe piaciuto anche solo allenarmi con loro».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«Mi considero un giocatore tecnico e intelligente calcisticamente parlando, anche la resistenza è uno dei miei punti forti. Il punto debole più importante è sicuramente l’altezza, ma nonostante ciò non sono uno che si arrende facilmente, non tiro mai indietro la gamba e se c’è da mettere il piede lo metto senza paura».



Dove le piace giocare?

«Il mio ruolo preferito è a centrocampo, mezzala, mi piace molto inserirmi e propormi sia per fare gol, sia per concludere l’azione. Nel corso della mia carriera ho fatto tutti i ruoli, tranne il portiere, chissà, un giorno forse farò anche quello?!».



Cosa pensa del Capradosso?

«Eravamo partiti bene, poi tra infortuni e qualcosa andato storto, non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Non è un alibi assolutamente, ma quest’anno ci ha detto molto male sotto il punto di vista fisico».



C’è un giocatore a cui si ispira?

«Mi ispiro molto ad Arturo Vidal, dato anche lo stesso ruolo. Ma il mio giocatore preferito rimarrà per sempre Alex Del Piero, un fenomeno».



Cosa pensa degl under nel calcio dilettante?

«Giocare da under ti aiuta molto, perché trovi continuità e cresci sotto tutti i punti di vista. Io sono stato trattato molto bene dagli “anziani” del gruppo quindi ora con i più giovani mi comporto in ugual modo: li aiuto molto per quello che posso. Devono solo capire che se un giocatore più grande urla, non è un rimprovero ma solo un consiglio per crescere».



Cosa pensa del calcio di oggi?

«Si basa tutto sul fisico e sulla corsa, inoltre penso che a meno che non fai magie con i piedi, se sei piccolino ti sentirai sempre dire che non puoi andare avanti mentre invece ovunque sono usciti giocatori non troppo grandi. Vedi i vari Hazard, Mertens, Insigne, Isco e via dicendo fino ad arrivare all’esempio più utilizzato di Lionel Messi».



Dove giocherà la prossima stagione?

«Ho ricevuto varie proposte dalla Prima Categoria però devo ancora sentire la dirigenza del Capradosso. Non so ancora nulla, vediamo cosa ci riserva il futuro».

