RIETI – Il campo “Carlo Lorenzini” di Gavignano torna ad essere il punto d’incontro di due tifoserie che nel prossimo campionato di Terza categoria sosterranno insieme una nuova società. Si tratta del Real Gavignano Ponzano, formazione composta da giocatori provenienti da due paesi che anche in precedenza hanno avuto rapporti di collaborazione sportiva utilizzando lo stesso terreno di gioco. Gavignano e Ponzano Romano, pur essendo ubicati in province diverse (il fiume Tevere segna il confine tra la sponda reatina e quella romana), possono vantare precedenti agonistici di ottimo livello e i dirigenti locali hanno deciso quest’anno di unirsi creando con la nuova squadra un punto di riferimento per tutto il territorio.«Lo scopo principale – ci riferiscono – è quello di divertirsi e coinvolgere tutti gli sportivi della nostra zona riportando passione e competitività tra la nostra società e le altre del circondario. Il direttivo è stato costituito la scorsa settimana e nei prossimi giorni completeremo anche la rosa-giocatori che conta già 25 tesserati. Oltre a partecipare al prossimo campionato di Terza categoria nel girone di Rieti, allestiremo anche una formazione Under 19 e prossimamente organizzeremo in tale ottica alcuni open-day aperti a tutti i giovani nati negli anni 1999/2003».Lo staff dirigenziale è composto dal presidente Giuseppe Cerquetani con il vicepresidente David Pinciaroli Serinaldi, il segretario Marco Galassetti, il tesoriere Sergio Longo e i dirigenti Samuele Caprioli, Luigi Barnaba, Marco Biancatelli.