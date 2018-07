RIETI - Un triennale per Giancarlo Gallifuoco: lo annuncia il Rieti. Nato a Sidney il 12 gennaio 1994 e in possesso anche di passaporto italiano, Gallifuoco è un difensore centrale che, se necessario, può essere adattato alla posizione di terzino destro. Dotato di una forte fisicità (187 cm), nella scorsa stagione Gallifuoco ha giocato 45 gare, realizzando 5 reti, con la maglia di Dover. L'anno precedente ha difeso i colori di Torquay United (35 presenze, 3 reti). Per Gallifuoco anche 29 presenze con il Tottenham U21 e soprattutto 9 presenze con la nazionale australiana Under 23.



«Il calcio italiano ha sempre il suo fascino - dice Gallifuoco - e questa esperienza mi consentirà certamente di aumentare ulteriormente il mio bagaglio di cultura calcistica: il Rieti che sta nascendo segue una sua logica e sono certo che porteremo via le nostre soddisfazioni».

Venerd├Č 27 Luglio 2018



