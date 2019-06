LA STORIA

RIETI – E’ stato uno dei protagonisti principali del campionato di Seconda categoria raggiungendo nella stagione sportiva appena conclusa un livello di maturità tecnica che gli è valsa l’assegnazione della fascia di capitano del Selci, confermandosi come un leader indiscusso con i propri compagni di squadra ed un prezioso riferimento per i dirigenti ed il tecnico della società. Il suo ruolo abituale è quello di difensore ma è abile anche a centrocampo e nella costruzione del gioco.Gabriel Emilian Toma è nato a Fagaras, in Romania, il 5 febbraio 1997 e dal 2006 si è trasferito con la propria famiglia a Forano. Nel paese sabino, a tredici anni, ha iniziato l’attività calcistica nella scuola calcio della Pro Calcio Sabina e successivamente è passato alla Valle del Tevere nelle cui fila ha disputato il campionato Allievi con il tecnico Simone Scaricamazza e la Promozione allenata da Stefano Scaricamazza. Dalla scorsa stagione è approdato al Selci dove ha ritrovato alla guida della squadra Simone Scaricamazza.«Quest’anno a mio avviso con il Selci abbiamo fatto un’annata positiva con un gruppo costruito dal mister Scaricamazza e dal direttore sportivo Tiziano Fioravanti e composto da ragazzi nuovi, soprattutto giovani con carattere e tanta voglia di fare bene. E’ stato un campionato lungo e combattuto per tutta la sua durata, soprattutto per la conquista del secondo posto considerando che è stato sempre dominato da una grande squadra come il Castelnuovo di Farfa».«Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme ai compagni ed al mister che ha predisposto gli allenamenti in modo molto professionale e con grande competenza, sempre intensi e mai noiosi».«Per me questa stagione ha avuto un significato particolare quando il mister e la società hanno deciso di darmi grande fiducia affidandomi il ruolo di vice-capitano a Matteo Tessicini e successivamente ho avuto l’onore di disputare diverse gare come capitano della squadra».«Un aspetto molto importante è stato quello di allenarci sempre in 20/22 giocatori fino al mese di marzo, poi per questioni lavorative ed infortuni alcuni non sono più potuti venire assiduamente e di questo ne ho risentito anche a livello personale. Penso che questo ha creato un po’ di scoramento che ha influito sul rendimento della squadra ed abbiamo visto allontanarsi il nostro obiettivo di puntare al secondo posto nel girone».«Sono contento del rapporto creato con i compagni e della sintonia che c’è con il mister. Sono convinto che acquisendo tutti maggiore fiducia ed esperienza potremo ottenere col tempo ottimi risultati. Quest’anno ho legato molto con tutta la squadra, in particolare con Dimitri Gatti, il nostro bomber Marco Migliorelli e Tomas Di Paolo, tre grandi giocatori ed amici preziosi».«Al momento sono stato contattato da una squadra di Promozione e devo valutare con attenzione quale decisione prendere. Il mio sogno, come tanti altri giovani, è di crescere tecnicamente e salire di categoria ma al momento mi trovo bene al Selci e questa società rimane nel mio pensiero…anche perché vorrei contribuire a portarla in Prima categoria, poi si vedrà…».«Per quanto riguarda il calcio dilettantistico c’è il rammarico di vedere tanti giovani di talento che non ci mettono passione e impegno in quello che fanno. Spesso ci si ritrova a fare un paio di anni da Under e si crede di essere già campioni, poi magari l’anno dopo smettono di giocare. Ci vuole più cuore, più motivazione e meno stravizi per fare bene ed avere continuità».