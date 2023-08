Fc Rieti e la linea verde: ingaggiato il talentuoso difensore del 2006 Gabriel Lucentini: «Grande opportunità»

RIETI - Un nuovo arrivo in casa Fc Rieti, che nella mattina del 9 agosto ha ufficializzato l'ingaggio del giovane difensore equicolo Gabriel Lucentini.

Il profilo

Difensore classe 2006, originario di Fiamignano, Lucentini è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Rieti, vanta un campionato Juniores Nazionale con il Fc Rieti e lo scorso anno era in forza a L'Aquila Soccer School con la quale ha disputato una semifinale élite regionale e vinto il torneo Givova a Paestum.

Le sensazioni

«Ringrazio la società per la fiducia e l'interesse dimostrato nei miei confronti - dichiara Lucentini -. Per un giovane come me è una grande opportunità indossare questa maglia e sarà emozionante difenderla e onorarla all'interno di uno stadio come lo 'Scopigno'. Ora sta a me dimostrare di essere all'altezza di questo splendido progetto».