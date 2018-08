RIETI - Ieri, venerdì 24 agosto, Federico Dionisi si è sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro. L’attaccante, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza e dal fisioterapista Alberto Zovini, è stato operato dal professor Ramon Cugat all’ospedale Quirón di Barcellona. Per l’attaccante i tempi di recupero sono stimati in sei mesi. Lo riporta in una nota il sito del Frosinone. Sui social, dopo l’operazione, nella serata di ieri, Dionisi ha postato: «Tutto ok, grazie a tutti».

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:47



