RIETI - Federico Dionisi sarà operato domani, venerdì 24 agosto, a Barcellona dal professor Ramon Cugat per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante reatino del Frosinone si era fatto male il 12 agosto scorso durante la sfida di Coppa col Sudtirol. Stimati in cinque mesi i tempi di recupero: dovrebbe tornare a disposizione di mister Longo per l'inizio del girone di ritorno.

Gioved├Č 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA