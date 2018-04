RIETI - Federico Dionisi torna al gol, dedicato a Piermario Morosini, compagno di squadra nel Livorno morto 6 anni fa durante la sfida col Pescara. Una marcatura che però non basta per dare i tre punti al Frosinone. Nella gara interna con lo Spezia i gialloblù sono andati in vantaggio proprio grazie a un calcio di rigore realizzato dal bomber cantaliciano al 58' per il settimo sigillo stagionale. Ma i liguri hanno trovato in extremis la rete del definitivo 1-1 sempre dal dischetto: al 93' è stato Pessina a strozzare l'urlo in gola dei tifosi presenti come sempre numerosi allo "Stirpe". A sette giornate dal temine il Frosinone conserva il secondo posto in coabitazione con il Palermo, anch'esso fermato sul pari.

Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA