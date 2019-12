RIETI - Federico Dionisi tiene in alta quota il Frosinone: nel 2-0 sul Pescara c'è il suo marchio. L'attaccante cantaliciano entra al 56', fornisce l'assist a Maiello per il gol del vantaggio (63') e poi in pieno recupero mette il sigillo al match siglando una bella rete, la quinta stagionale. Per il Frosinone è il terzo successo consecutivo e secondo posto a 26 punti (in attesa della partita del Pordenone), in vista del big match col Benevento, in programma sabato 21 dicembre. Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA