RIETI - Doveva essere un pomeriggio di incontri e chiarimenti coi vari fornitori-creditori e invece l'ad del Rieti Roberto Di Gennaro, ha annullato ogni cosa. «Ci dispiace, vi faremo sapere quando sarà possibile vederci...». È questa la frase con la quale il team manager del club, Dino Pezzotti, è stato incaricato di disdire i vari appuntamenti fissati per oggi, martedì 17 dicembre, ma dei quali non si sa neanche se è quando verranno riprogrammati.La conferma arriva da uno di quei fornitori, ossia quel Luca Lodovici che, in rappresentanza della società 'Rieti 2 punto 1' , che gestisce il centro sportivo "Gudini" avrebbe ragionato sul debito pregresso ed un possibile accordo futuro. «Resto basito dinanzi a questo comportamento - ammette Lodovici - anche perché non c'è stata neanche notificata una nuova data. Domani (18 dicembre, ndr) scadono i sette giorni dalla diffida, dopodiché scatterà l'ingiunzione di pagamento ai danni della società. Ditemi voi se tutto questo è normale...».Da quanto si appende, l'unico appuntamento rimasto in piedi tra quelli prefissati, resta il faccia a faccia previsto per le 17,30 tra Di Gennaro e il consigliere comunale Donati. Sarà quella l'occasione giusta per riprogrammare il tutto? Si spera.