Il Rieti conquista la prima vittoria in campionato: una doppietta di Marcheggiani manda ko il Foligno, 2-1. Foto

Domenica 26 Settembre 2021, 17:10

RIETI - Arriva la prima vittoria per il Rieti nella seconda giornata di campionato: gli amarantocelesti si impongono 2-1 allo Scopigno sul Foligno al termine di una partita a lungo condotta e dominata, ma che la squadra di Boccolini si complica quasi regalando il 2-1 agli ospiti e poi non riesce a chiudere. Alla fine arrivano i tre punti che portano la firma del bomber Francesco Marcheggiani autore di una doppietta.

Dopo un primo tempo senza particolari sussulti l'attaccante amarantoceleste trova il guizzo giusto al 43': cross dalla destra di Tiraferri e stacco di testa in area a battere anche l'uscita fuori tempo di Maraolo per l'1-0. Marcheggiani si ripete ad inizio ripresa, ancora di testa. Calcio di punizione dalla trequarti sinistra di Tirelli e altro stacco del numero 32 che anticipa tutti e insacca il raddoppio.

Il Rieti sembra in controllo del match, fallisce due chances per il tris e su un errore in uscita regala il pallone a Peluso che infila un gran destro dal limite dell'area per il 2-1. Il Foligno preme ma il Rieti in contropiede costruisce almeno altre 2-3 occasioni per chiudere definitivamente i conti.

Dopo 5' di recupero gli amarantocelesti possono fare festa: allo Scopigno termina 2-1 tra gli applausi dei circa 300 tifosi amarantocelesti in tribuna (una quarantina i tifosi ospiti). Per il Rieti è la prima vittoria in campionato e la prima in casa dopo il 2-2 della gara di esordio.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Coletta, Tiraferri, Cerroni, Scaloni, Zona; Tirelli,Marchi, Canestrelli; Galvanio (15' st Signate), Marcheggiani (36' st Nobile), M.Menghi (25' st E.Menghi). All. Boccolini. A disp: Luciani Lisi, Falilò, Lauri, Covarelli, Principi.

Foligno (4-3-1-2): Maraolo; Vespa (46' Dell'Orso), Bossa, Bisceglia, Canalicchio (42'st Lambertini); Valentini (9' st Antonini, 35'st Bevilacqua), Settimi, Oliva (9' st Chiavazzo); Peluso; Belli, N'Diaye. All. Monaco. A disp. De Olveira, Mincione, Amadio, Sbarzella.

Arbitro: Luca Capriuolo di Bari (Caputo-Savino)

Marcatori: 43' pt Marcheggiani (R), 8' st Marcheggiani (R), 18' st Peluso (F)

Note: ammoniti Canalicchio (F), Canestrelli (R), E.Menghi (R). Recupero: 1' pt, 5' st. Spettatori 340 circa