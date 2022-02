Illusione Rieti: a Foligno va sotto, poi rimonta e sogna la vittoria. Beffa finale su rigore in pieno recupero: è 2-2

RIETI - Il Rieti inizia il 2022 con un altro pareggio, il 2-2 di Foligno, rimandando nuovamente l'appuntamento con la vittoria, che manca ormai all'appello da quasi tre mesi. All'Enzo Blasone, per la seconda giornata del girone di ritorno, la banda di Alessandro Boccolini al 32' subisce il momentaneo vantaggio dei falchetti umbri con Orlandi, ma nel recupero del primo tempo (47') trova il gol con un'autorete propiziata dalla conclusione di Gaston Cesani, all'esordio in maglia amarantoceleste.

In avvio di ripresa, esattamente al 54', Federico Vari riporta il Rieti in vantaggio, poi gestisce la gara, ottiene un ulteriore bonus quando il Foligno, al 79', resta in dieci, ma al 93' l'arbitro materano Lascara assegna un calcio di rigore che Ciganda realizza con bravura gelando la formazione amarantoceleste. Un pareggio, che costringe il Rieti al penultimo posto in classifica insieme al Cascina, con la sfida di domenica prossima contro la capolista San Donato Tavarnelle che, a questo punto, rappresenterà un vero e proprio snodo cruciale della stagione.