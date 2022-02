Il Rieti torna in campo a Foligno: sfida che vale il doppio in chiave salvezza. Debutta il 2004 Marzano

RIETI - Il Rieti torna in campo dopo 46 giorni dall'ultima gara ufficiale coincisa con lo 0-0 a Gavorrano. Sa già di spareggio salvezza la sfida del Blasone contro il Foligno, che ha 3 punti di vantaggio sugli amarantocelesti. Per il Rieti sarà anche la prima volta col nuovo modulo tattico, quel 4-2-3-1 sul quale Boccolini e il suo staff lavora ormai da diverse settimane. Mancherà per squalifica il centrocampista reatino Giuseppe Falilò, con ogni probabilità anche Laye Signate darà forfait togliendo un'alternativa al reparto offensivo, mentre sulla mediana Emanuele Menghi al massimo potrà andare in panchina. Sembra certo, invece, l'esordio del baby Marzano, un 2004 esploso nella Juniores Nazionale e già da diverso tempo aggregato in prima squadra.

«Non so ancora se giocherà mezz'ala o esterno a sinistra - ammette Boccolini in conferenza stampa - quello che è certo è che sarà della partita perché a livello di 2003 in questo momento siamo un po' corti, anche in virtù della squalifica di Falilò. È importante tornare a giocare perché di soli allenamenti non si riesce a trovare la giusta dimensione: ci sono molti elementi nuovi, ancora da valutare e credo che la trasferta di Foligno ci consentirà di verificarne le loro attitudini. Modulo? Il 4-2-3-1 di partenza, ma come sempre dovremo saperci adattare agli avversari».

Così in campo

Foligno (4-4-2): De Oliveira; Vespa, Dell'Orso, Bisceglia, Chiavazzo; Oliva, Amadio, Settimi, Ciganda; Peluso, Bevilacqua. All. Monaco.

Rieti (4-2-3-1): Giori; Tiraferri, De Martino, Scalon, Perez; Attili, Pedone; Tortolano, Vari, Marzano; Bubalo. All. Boccolini.

Arbitro: Lascaro di Matera (Castiglione-Marchese).