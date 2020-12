Rieti, che colpo! Il gol di Galvanio affonda il Fiuggi (0-1). Scaramuzzino para un rigore

RIETI - È un Rieti "pigliatutto" quello che sbanca anche Fiuggi col gol di Galvanio e mette a segno un vero e proprio all-in ottenendo 9 punti in appena 8 giorni.



Nel turno infrasettimanale pre-natalizio, infatti, la formazione di Stefano Campolo trova la terza vittoria consecutiva, aggancia proprio l'Atletico Fiuggi in classifica a quota 11 punti e si mette in scia delle grandi.

Decisivo il gol di Galvanio all'80' che in perfetta solitudine piazza il colpo vincente, impreziosito dal rigore parato da Scaramuzzino al 25' che neutralizza la conclusione di Balestrieri. Ora la sosta.

