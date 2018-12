© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Rieti il progetto "Fidelity Card". L'iniziativa, sviluppata dal settore giovanile del Rieti, prevede oltre 500 tessere da distribuire, tessere che prevedono uno sconto presso tutte le attività commerciali che hanno aderito al progetto e permetteranno di accumulare punti e vincere premi. Inizialmente le tessere verranno distribuite a tutti gli iscritti di scuola calcio e settore giovanile, ma l'idea è che, in futuro, il progetto possa essere ampliato con una adesione libera.Presenti al tavolo il Consigliere con delega allo Sport Roberto Donati, il responsabile marketing del club Matteo Scappa, oltre che ai responsabili Gianfranco Mancini e Gennaro Isaia. Il primo a prendere la parola è stato proprio il consigliere Donati, che ha voluto sottolineare l'importanza di queste iniziative: «Il momento che sta attraversando la squadra non è dei migliori, ma bisogna sottolineare e fare i complimenti a queste belle iniziative che arrivano dal settore giovanile. A Rieti ci sono eccellenze che devono necessariamente essere valorizzate, noi come Amministrazione siamo vicini e daremo tutto il supporto possibile a queste iniziative. Il calcio è un veicolo fondamentale di promozione del territorio».Sulla stessa lunghezza d'onda il rensposabile della Scuola Calcio Gennario Isaia: «Un progetto molto importante, che ha il compito di avvicinare la città alla squadra, ma anche un modo per dare qualcosa indietro a quelle attività che hanno aderito al progetto».Importanti anche le parole del direttore Gianfranco Mancini: «Questa è una delle tante iniziative che vogliamo mettere in campo da qui alla fine della stagione, con l'obiettivo di valorizzare il nostro lavoro e far conoscere il Rieti anche a livello nazionale. Organizzeremo raduni ed eventi in altre città italiane, in più ho il piacere di annunciare che per la prima volta nella storia del Rieti parteciperemo alla Viareggio Cup con la squadra Berretti».Insomma, il settore giovanile del Rieti si muove spedito, tra "Fidelity Card" e altre attività in programma nei prossimi mesi.