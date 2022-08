Fiamignano Equicola ancora in Prima categoria ma con un progetto sempre più forte e inclusivo

RIETI - Il Fiamignano Equicola giocherà ancora in Prima categoria. La socirtà leader del Cicolano, dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione dietro a Valle del Peschiera nel girone B del terzo campioanto regionale e una domanda di ripescaggio in Promozione che l'ha vista al 12° posto nella graduatoria di ammissione in caso di posti disponibili per completare l'organico della categoria superiore, nella quale sono state ripescate in sei, getta le basi per ampliare ancora di più il progetto che punta a coinvolgere tutto il territorio equicolo.

La nota del club

Con orgoglio e soddisfazione la società Fiamignano Valle del Salto annuncia ufficialmente la nascita di un nuovo importante progetto sportivo e sociale per tutto il territorio del Cicolano. Nel 2018, dalla fusione tra L'A.S.D. Fiamignano ed Equicola 2015, è nata l'Asd Fiamignano Equicola che nel giro di due anni ha portato importanti risultati sportivi: prima la vittoria del girone C di seconda categoria del CR Lazio; poi il secondo posto nel girone C di prima categoria del CR Lazio, nell'anno dell'esordio in questo nuovo campionato. Il percorso intrapreso in queste ultime due annate, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, è stato possibile grazie all'ingresso di nuovi soci ed è riuscito ad aumentare le proprie capacità dimostrando l'importanza dell'attività sportiva per il territorio sotto molteplici aspetti: sociale, educativo, inclusivo, geografico, economico, turistico. Le recenti collaborazioni con gli enti comunali di Fiamignano, Pescorocchiano e Borgorose hanno permesso al movimento di accrescere la propria operatività con l'obiettivo di allargare ulteriormente lo sguardo a tutta la vallata. All'inizio di questo nuovo anno sportivo, la decisione unanime di provare un ulteriore salto di qualità con l'intenzione di gettare le basi per un progetto sportivo e sociale che rappresenti con ancora più fermezza l'intero Cicolano. L'iscrizione al prossimo campionato di Prima categoria con la richiesta di ripescaggio in Promozione ci sollecita nel richiedere una maggiore organizzazione interna che possa permetterci di godere di questo livello, raggiunto con grandi sacrifici, il più a lungo possibile. L'apertura a nuovi ingressi societari per poter impiantare solide fondamenta per il futuro, il rafforzamento dei i rapporti con tutti i comuni del territorio per aprire un ragionamento ad ampio raggio sulle strutture da dover utilizzare e il supporto di tutti gli appassionati che vorranno far parte di questa avventura, i tre temi fondamentali. L'obiettivo è quello di realizzare una società unica che possa diventare un punto di riferimento nell'attività sportiva di tutto il territorio e che possa finalmente portare a compimento un discorso intercomunale che in questi anni, in diversi settori, ha dimostrato di essere la vera soluzione nel poter competere con realtà molto più grandi della nostra. Fiamignano il punto di partenza, la Valle del Salto il traguardo da raggiungere per poter puntare sempre più in alto.