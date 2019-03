Ultimo aggiornamento: 10:59

RIETI - Si è concluso ieri presso il CFT di Ponte di Nona il corso formativo organizzato dalla SGS Lazio dedicato interamente al calcio al femminile che ha visto la partecipazione anche dell’Asd Borgorose a oggi è l’unica scuola calcio certificata su Rieti e provincia in materia di Calcio femminile.Nella giornata conclusiva i 35 tecnici hanno ascoltato le relazioni di Stefano Avincola, responsabile tecnico del CFT di Ponte di Nona, Di Pietro Martella, Maurizio Margutta ed Emanuela Rondini. La consegna degli attestati è toccata infine al coordinatore regionale del Lazio Franco Pascucci che si è dichiarato soddisfatto sia dell'affluenza al corso che dell'elevato tenore tecnico rappresentato da tutti i relatori che sono intervenuti durante tutto il percorso.«Il corso di formazione dedicato esclusivamente al calcio al femminile è stato strutturato per andare incontro alle specifiche esigenze di crescita del settore e faccio i complimenti sia ai tecnici che ai docenti che sono intervenuti. Per allenare le ragazze i tecnici devono formarsi su competenze specifiche, non bastano le teorie apprese e applicate con i ragazzi. E' un progetto innovativo che sicuramente ripeteremo in futuro».