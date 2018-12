Ultimo aggiornamento: 16:01

RIETI - Anche Rieti piange la morte di Felice Pulici, il portiere campione d'Italia con la Lazio scomparso oggi all'età di 73 anni. Era vice presidente della Scopigno Cup.IL RICORDO DI FABRIZIO FORMICHETTIOggi è una brutta giornata per me è per Rieti, Città della quele ormai era di casa ...... ma credo per tutto il calcio e lo sport Italiano.É venuto a mancare il grande FELICE PULICI.Se né andato un Campione del calcio, una persona che ha saputo incarnare perfettamente i veri valori dello sport , e un sopratutto un gentiluomo d'altri tempi.Era il Vice Presidente dello Scopigno Cup e membro della giuria del Premio Manlio Scopigno e ne eravamo ORGOGLIOSI !!!L'ultima apparizione in pubblico l'ha fatta proprio l'8 Ottobre a Rieti in occasione della consegna a lui del Premio Manlio Scopigno alla Carriera un premio strameritato, e lui nonostante la malattia e la sofferenza, ha voluto esserci a tutti i costi e ritirare personalmente l'ambito riconoscimento a cui teneva molto, l'ultima sua gioia.Ogni tanto mi diceva Fabrizio .... di tutti i nomi che faccio io per il Premio Scopigno non ne esce mai uno .... è ci mettevamo a ride insieme .... eppure io di calcio qualcosa ne so' cavolo.Ho perso un grande amico, dal quale ho imparato molto.Sicuramente non mancheremo di ricordarlo, continuando altresi a far tesoro dei suoi insegnamenti.Sono convinto che dall'alto continuerai ad esserci vicino !!!R.I.P. GRANDE FELICE