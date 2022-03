Federico Dionisi torna al gol: una doppietta che lancia l'Ascoli e fa perdere la vetta al Pisa

RIETI - Federico Dionisi torna al gol e lancia l'Ascoli sempre più in zona playoff. E lo fa alla grande realizzando una doppietta alla capolista Pisa, miglior difesa del campionato, che perde la vetta: un uno-due micidiale al tramonto del primo tempo siglato dall'attaccante reatino, che sale a quota 9 nella classifica marcatori.

Dionisi non andava in gol dal 6 novembre scorso, da considerare anche uno stop per infortunio e il ritorno in campo graduale nella ultime partite. Per lui contro i toscani poco più di un'ora in campo, ma di grande qualità: oltre ai due gol realizzati, che hanno fissato il punteggio sul 2-0, tanta incisività che ha messo spesso in allarme la retroguardia del Pisa.