RIETI - Federico Dionisi ritrova il gol dopo una stagione molto travagliata, condizionata fortemente dall'infortunio di inizio stagione. Oggi pomeriggio ha siglato il gol della bandiera del già retrocesso in B Frosinone contro l'Udinese nella sfida dello Stirpe termianta 3-1 per i friulani.



L'attaccante reatino è atteso domani alle 16 nell'aula consiliare del Comune di Rieti per la presentazione della X Best League, torneo studentesco che prenderà il via il 24 maggio al Coriandolo, insieme al consigliere delegato allo Sport, Roberto Donati. Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA