Emanuele Nobile torna a vestire i colori amarantocelesti nel Fc Rieti: «Orgoglioso»

RIETI - Quando meno te l'aspetti, ecco il "ribaltone". Emanuele Nobile, difensore reatino classe 2003, fino a ieri era uno di quelli riconfermati ad Amatrice dopo il successo del campionato di Promozione. Ma in 24 ore probabilmente è cambiato lo scenario e il calciatore cresciuto in casacca amarantoceleste ha firmato per il Fc Rieti 1936, andando a rinforzare ulteriormente quella catena di sinistra che già può contare su Manuel Cavallari, con cui lo scorso anno Nobile ha viaggiato per tutta la stagione, condividendo con l'esterno offensivo reatino tutto ciò che di entusiasmante ha regalato il campionato 2022/'23.

La nota

"FC Rieti 1936 è lieto di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Emanuele Nobile.

Nato nel 2003, il laterale difensivo reatino è cresciuto nelle giovanili del FC Rieti, prima di esordire in serie D dove vanta una stagione e mezza tra il 2019 e il 2021. Per lui anche una breve parentesi a Cantalice, in Promozione, poi lo scorso anno ad Amatrice è stato tra i giocatori maggiormente utilizzati dal tecnico Angelone e tra i protagonisti indiscussi del trionfo finale.

«Tornare a indossare questi colori e questo stemma ha un significato particolare, perché sono gli stessi con cui ho intrapreso il percorso calcistico sin dai primi calci.

Ho apprezzato molto l'interessamento della società nei miei confronti e trovare l'accordo è stato facile: spero di ripagare sul campo, la fiducia riposta in me, con l'augurio di vivere una stagione da protagonisti».