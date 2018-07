di Renato Leti

RIETI – La Sabina è tradizionalmente terra di validi portieri che nel calcio dilettantistico laziale hanno recitato una parte importante. Fabio Di Loreto, “stimiglianese doc” nato a Magliano Sabina il 31 marzo 1990, è sicuramente uno dei più conosciuti avendo indossato in questi anni le maglie delle formazioni più note del territorio.



Come è iniziata la sua carriera?

«Ho cominciato a tirare i primi calci al pallone nella scuola calcio della Pro Calcio Sabina con il tecnico Riccardo Mazzola. Mi divertivo a giocare in attacco fino a quando, un giorno, mia madre mise nella borsa i guanti e la tuta da portiere di mio fratello Ilario e dal quel momento m’innamorai del ruolo: non sono più uscito da quella splendida porta!».



Poi ha girato in diverse squadre sabine?

«Passati un paio d’anni sono andato al Cantalupo e successivamente al Monterotondo dove ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori come Antonio Enea, Mauro Rotelli e Paolo Simonetti con il quale ho vinto il campionato Juniores Nazionali arrivando fino alle semifinali. Una stagione importante era stata anche quella alla Cisco Lodigiani con il mister Stefano Streccioni nel campionato Giovanissimi Nazionali. Posso dire che al Monterotondo ho avuto l’opportunità di far parte di una grande società che mi ha formato sia a livello calcistico che disciplinare, il rispetto per gli avversari, per i compagni, la serietà negli allenamenti, prendere un impegno e portarlo avanti fino al termine: tutto questo mi ha permesso anche di allenarmi e crescere insieme alla prima squadra in serie D».



Quindi Promozione ed Eccellenza?

«Sono stato al Passo Corese con mister Passarani, La Sabina con Fabrizio De Tommaso, Poggio Nativo e Cantalupo con Dino Pezzotti. Una stagione anche in Prima categoria al Saxa Flaminia con Davide Di Benedetto».



Poi il ritorno a casa?

«Per motivi di lavoro decisi di giocare con la squadra del mio paese, l’ASD Stimigliano 1969, dove ho passato gli ultimi quattro anni in Seconda categoria con i tecnici Alessandro Tiburzi, Luigi Armagno e Massimo Favetta. Sono stati questi anni indimenticabili: giocare con la maglia della squadra del mio paese e soprattutto con i miei amici di sempre è stato molto bello! Di quel periodo voglio ricordare un carissimo amico prematuramente scomparso: Maurizio Stellato, ex portiere e dirigente che ha dedicato all’ASD Stimigliano tutta la sua vita, il grande Cico!».



Adesso il Torri in Sabina, in Terza categoria?

«La prossima stagione difenderò la porta dell’ASD Torri in Sabina: ho trovato una società molto organizzata, motivata e piena d’entusiasmo con degli obiettivi ben precisi che condivido. Ne approfitto per ringraziare il presidente Fabrizio Del Bianco, il DS Simone Magrini, i tecnici Alessandro Tiburzi ed Emanuele Renzi e tutti i ragazzi che fanno parte della dirigenza per avermi accolto da subito a braccia aperte in questa famiglia».



Progetti futuri?

«Spero di poter giocare finchè il fisico me lo permetterà: quando sarò costretto a smettere mi piacerebbe molto fare il preparatore dei portieri, aiutando i giovani a crescere e a migliorarsi».



Tra i suoi colleghi, chi apprezza particolarmente?

«Ci sono due portieri a cui tengo molto e con i quali ho condiviso diverse stagioni calcistiche: Fabio Colapietro e Christian Gentili. Due bellissime persone e autentici professionisti del calcio dilettantistico reatino. Vorrei anche ringraziare i molti preparatori dei portieri che ho avuto in tutti questi anni: Donato De Meo, Fabrizio Rubiani, Angelo Morreale, Angelo Pileri che hanno contribuito alla mia crescita».



Il campione che ammira?

«Gianluigi Buffon: è il portiere che ho avuto modo di ammirare in tutta la sua carriera, il più forte di tutti i tempi dal mio punto di vista e ancora superiore a molti altri».

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:27



