RIETI – Una lunga esperienza maturata sui campi di calcio difendendo la porta di tante squadre del panorama calcistico provinciale e regionale. Un portiere che si è sempre distinto per le innate capacità tecniche ma anche per il rispetto mostrato in ogni frangente nei confronti degli avversari, anche su tanti campi “infuocati” dove talvolta la pressione esterna arriva a condizionare giocatori e arbitri. Non a caso nell’ultima stagione agonistica è stato il “capitano perfetto” dell’Atletico Sabina che ha conquistato la salvezza nel campionato di Seconda categoria battendo nello spareggio finale sul campo di Poggio Nativo la Rufinese Calcio.



Fabio Colapietro, nato l’8 febbraio 1983, ha indossato le maglie delle società sabine più conosciute e con piacere ama ricordare momenti e compagni di squadra con cui ha condiviso momenti importanti e significativi.



In quali squadre ha giocato finora?

«Ho iniziato con lo Stimigliano passando poi al 4 Strade ed allo Scopigno sono stato per due anni sotto osservazione da parte del Parma. Successivamente ho giocato in Promozione e in Prima Categoria nel Monterotondo, Romulea, Passo Corese, Stimigliano, Real Collevecchio. Poi sono tornato allo Stimigliano e nella scorsa stagione all’Atletico Sabina di Borgonovo di Tarano».



Avrà conosciuto quindi molti allenatori?

«Ho avuto l’opportunità di instaurare un ottimo rapporto con tutti gli allenatori con cui ho lavorato ma un ringraziamento particolare lo rivolgo ad Antonino Enea, conosciuto nel Monterotondo: mi ha fatto crescere a livello giovanile e mi ha voluto poi nel Passo Corese in Promozione. Non dimentico comunque Giulio Di Cesare, avuto a Collevecchio, che ha creduto in me in un periodo in cui avevo perso un po’ la fiducia in me stesso e che ha contribuito a farmi fare il salto finale verso una maturità calcistica».



Altri tecnici con cui è stato in contatto?

«Ho avuto il privilegio di essere stato allenato da bravissimi tecnici come Rodolfi, Ruscito, Tocci, Giammaria, Giorgini, Tiburzi e ora Capulli».



La soddisfazione più bella della sua carriera?

«Nel calcio ho avuto molte soddisfazioni ma quella a cui sono più affezionato è stata la promozione in Prima categoria con il Collevecchio, oltre alle stagioni esaltanti con lo Stimigliano quando abbiamo sfiorato imprese eccezionali contendendo i campionati ad autentiche corazzate come il Real Monterotondo Scalo ed il Gallese».



Cosa le resta nel cuore di tanti anni di calcio?

«La cosa che sento più impressa dentro di me è l’affetto e i complimenti che mi hanno rivolto e mi rivolgono tuttora gli avversari. Nel mondo del calcio ho conosciuto molte persone che ricordo con affetto e sicuramente aver passato tanti anni insieme ad altri ragazzi fin dai tempi delle giovanili con i miei amici d’infanzia Andrea Di Rocco e Marco Giambenedetti è davvero un motivo d’orgoglio».



C’è stato anche qualche momento negativo?

«Il ricordo più brutto è stato sicuramente l’infortunio causato accidentalmente a Francesco Bonini ai tempi del Collevecchio. Volevo smettere di giocare ed ho continuato grazie a lui ed al coraggio che mi ha dato».



Come vede il calcio dilettantistico attuale?

«Il nostro calcio dilettantistico vive un momento critico causato dalla crisi economica e da alcune scelte come quella di giocare la domenica pomeriggio: conosco molti giocatori che hanno cessato l’attività perché reputavano un sacrificio troppo grande dover rinunciare agli affetti famigliari o magari ad andare a vedere una partita allo stadio, oltre a chi svolge lavori pesanti e impegnativi. Per me il calcio è la domenica mattina alle 11».



Gli impianti sportivi nella nostra zona sono carenti?

«Purtroppo le strutture nel reatino sono alquanto precarie. Non esiste un impianto sportivo degno di nota e molti sono addirittura fatiscenti: rispetto al viterbese, ad esempio, noi siamo ancora nel Medioevo».



Un campione che ammira?

«Come quelli della mia età, essendo un portiere, sono cresciuto con il mito di Buffon. Attualmente ammiro Allison, e non solo perché sono uno sfegatato tifoso romanista!».



Com’è stata la stagione dell’Atletico Sabina?

«E’ stata difficile ed esaltante nello stesso momento essendoci salvati nello spareggio finale con la Rufinese Calcio dopo periodi altalenanti nel corso del campionato. L’Atletico Sabina è comunque una società composta da persone serie, ambiziose e affamate di calcio: mi ritengo davvero fortunato ad essere il capitano di questo gruppo formato da ragazzi bravissimi, forse…un po’ troppo per il calcio attuale!».



Previsioni per il prossimo anno?

«Mi auguro che il prossimo campionato ci veda protagonisti in positivo, considerando come si sta muovendo la società e con un allenatore come Andrea Capulli non ho avuto dubbi o esitazioni nel restare. Spero di confermare e migliorare il mio rendimento e di essere utile ai compagni di squadra aiutando soprattutto i più giovani a crescere: ecco, vorrei essere un esempio proprio per loro».



Un pensiero rivolto a una persona incontrata nella sua carriera?

«Vorrei ricordare su tutti Augusto Angeletti, mitico presidente dell’ASD Stimigliano che ci permise di approdare in Promozione!».



Il tecnico Andrea Capulli : «Fabio Colapietro è stato uno degli artefici principali per la permanenza dell’Atletico Sabina in Seconda Categoria e nei momenti cruciali ha fatto pesare positivamente la sua grande esperienza. Tra l’altro l’Atletico ha avuto una stagione sportiva difficile e la sua collaborazione è stata importantissima per superare gli ostacoli nei momenti decisivi. A questo punto mi auguro vivamente di poter contare su di lui anche per il prossimo campionato».

