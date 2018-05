di Emanuele Faraone





Inevitabili i richiami alla mitica partita scapoli-ammogliati del film “Fantozzi” e infatti si può assistere - ma rigorosamente in diretta – anche a centrocampisti semiaffondati nel fango avanzare palla al piede e perdere gli scarpini risucchiati dalla fanghiglia. Tanti i soprannomi che riecheggiano in campo: Barrosch, Faggiano, Sindaco, Professore, Gilardino, Mister e altri.



Non manca neanche l’arbitro, un severo Peppe, irascibile e dal fischio inflessibile. In campo vecchie glorie calcistiche locali o semplici appassionati della domenica ma tutti con un battagliero spirito di divertimento e, da alcuni anni sotto il segno dell’integrazione, anche qualche “straniero” che ha allargato questa bella famiglia calcistica della domenica.





RIETI - E’ sempre così da ormai 40 lunghi anni, tutte le domeniche, senza mai un appuntamento, né micidiali gruppi whatsapp. I “calciatori” dell’ex ospedale psichiatrico di Rieti - “quelli del manicomio” per i più - ormai lo sanno: il fischio d’inizio è alle 9.45, con la pioggia o con la neve, sotto il sole o dispersi nella nebbia più fitta. Una tradizione che si rinnova da quattro decenni con tanti sportivi – tra giovani e meno giovani – pronti a calzare gli scarpini ogni domenica mattina per la tradizionale partita di calcio.Un ricambio generazionale del tutto naturale che – da 40 anni – è scandito solo dal tempo che vola o dagli acciacchi dall’età che hanno fatto appendere gli scarpini al chiodo. C’è chi viene in bici da Casette e fa pure mezz’ora di riscaldamento, chi si presenta con piccole perle d’abbigliamento tecnico come calzette invernali da caccia tenute su da un laccio di scarpe o Enzo il portiere che para sotto la pioggia con ombrello in mano, mantellina impermeabile e galosce gialle in pvc.Si scende in campo con una casacca reversibile (rossa o blu) per distinguere le due squadre rigorosamente messe a punto ogni domenica dai due bomber dal piede di platino, Enzo Antonacci (ex assessore provinciale) e mister Roberto Grillo. Se ne vedono davvero delle belle tra reattivi 20enni e arzilli 80enni ancora con l’istinto del goal. Su tutti, memoria storica, Benito Allegri, classe 1935, temporaneamente fuori per un risentimento alla spalla.