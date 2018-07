di Renato Leti

RIETI – Ha deciso nei giorni scorsi di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi completamente alla propria famiglia ma venticinque anni di carriera maturata sui campi di calcio di regioni diverse non si dimenticano né si cancellano e le emozioni di tanti momenti di vita sportiva occuperanno sempre un posto importante nella sua mente.

Emanuele Aloe, calabrese di nascita e ormai sabino di adozione, ha indossato fin dagli anni giovanili le maglie di squadre prestigiose e può vantare un curriculum sportivo di grande rilevanza.



Nato a Cirò Marina il 10 novembre 1981, ha disputato diversi campionati in Calabria approdando poi nel Lazio dove, in Eccellenza e Promozione, è diventato uno dei giocatori più noti del panorama calcistico regionale.



Come è iniziata la sua carriera sportiva?

«Ho iniziato a giocare al calcio quando avevo dodici anni ed ho fatto tutto il settore giovanile con la Reggina».



Poi l’ascesa verso le categorie superiori?

«Sì, a diciassette anni sono approdato in serie D con il Siderno dove ho disputato due stagioni; successivamente alla Vigor Lamezia, Cirò Locri fino all’arrivo in Sabina».



A Poggio Mirteto ha trovato l’ambiente ideale?

«Era il periodo migliore del Sabinia ed ho conosciuto nell’ambito della società persone eccezionali come il direttore sportivo Luciano Di Giacobbe, il presidente Giancarlo Micarelli e il dirigente Sandro Perotti che mi hanno accolto in modo fantastico trattandomi letteralmente come un figlio. Non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me».



Ha avuto anche allenatori importanti?

«Il tecnico che stimo ed ammiro di più rimane mister Galluzzo che mi ha insegnato a giocare al calcio nel settore giovanile della Reggina; successivamente a Lamezia e a Siderno ho incontrato altri allenatori bravi e competenti, come ad esempio Figliomeni».



Poi è arrivato il periodo trionfale del Sabinia?

«Sotto la guida di mister Carlo De Angelis abbiamo vinto il campionato e fu una stagione bellissima. Poi ho conosciuto Paolo Simonetti che mi ha trasformato da difensore a trequartista ed un altro tecnico di elevato spessore come Mauro Rotelli».



E tra i compagni di squadra chi ricorda?

«Non solo compagni di squadra ma autentici compagni d’avventura con cui ho condiviso gioie e sofferenze ma sempre con incredibile entusiasmo e voglia di primeggiare sugli avversari. Ce ne sono tanti ma voglio fare due nomi: Danilo Sciarra e Patrizio Avenali che oltre ad essere grandi amici rimangono i più forti con cui ho giocato insieme. Possiedono una tecnica da fare invidia a chiunque e tuttora ogni volta che li vedo giocare mi diverto tantissimo».



Un ricordo importante della sua carriera?

«Il ricordo più bello risale a quando avevo sedici anni e mister Galluzzo mi comunicò che mi avevano convocato in serie B».



In quest’ultimo campionato ha giocato col Poggio Mirteto Calcio in Prima categoria…

«Sì, ho accettato l’invito del presidente Marco Sautelli e sono orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo fantastico con cui ho condiviso una meravigliosa avventura. Questa è veramente una famiglia, più che una società sportiva, e spero con tutto il cuore che possano continuare a portare avanti un progetto importante e a rappresentare Poggio Mirteto sui campi di calcio regionale».



Progetti personali per il futuro?

«Ho deciso che è giunto il momento di lasciare il calcio giocato e d’ora in poi voglio dedicarmi interamente alla mia famiglia che ritengo la cosa più importante della mia vita».





Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:48



