Amatrice Rieti cerca il bis sul campo della Favl Cimini Viterbo. Angelone: «Fare punti per restare agganciati alla vetta»

RIETI - L'Amatrice Rieti prosegue il tour de force tra campionato e Coppa. Domani tappa importante a Vignanello (ore 11) per sfidare una Favl Cimini Viterbo letteralmente scossa dal 7-2 rimediato domenica a Montespaccato, che ha rimesso in discussione la guida tecnica di Massimiliano Nardeccha, il cui destino con ogni probabilità è legato all’esito della sfida odierna contro gli amarantocelesti. Dal canto suo, l’Amatrice Rieti, a un punto dalla vetta occupata dal Pomezia, viene da una preziosissima vittoria di misura sull’Aranova che può aver rappresentato il punto di svolta dopo un periodo tutt’altro che positivo.

Mister Vincenzino Angelone

«Ci aspetta una partita di notevole importanza. È necessario fare punti per rimanere agganciati alla vetta, ma oltre a questo è una gara a cui i nostri tifosi tengono particolarmente, quindi non possiamo deluderli. Viterbo vorrà riscattarsi dalla pesante sconfitta di domenica e noi dovremo mettere quel qualcosa in più, affrontando poi il match con la determinazione fondamentale per fare una prestazione che non lascerà rimpianti».