Un lampo di Fiscaletti rilancia le ambizioni dell'Amatrice Rieti: 0-1 alla Romulea e secondo posto

RIETI - Un gol di Fiscaletti a metà della ripresa, basta all'Amatrice Rieti per fare sua la trasferta capitolina sul campo della Romulea e issarsi per qualche ora in testa alla classifica del girone A visto che il Pomezia ha poi travolto 5-1 la W3 Maccarese riprendendosi la vetta e lasciando il secondo posto ai reatini.



Partita complicata, contro un avversario tosto e ben messo in campo, risolta come detto, da Fiscaletti che al 66' trova il guizzo vincente che vale i tre punti. Domenica al Green Park lo scontro diretto con l'Aurelia Antica Aurelio che dopo l'1-1 mattutino col Montespaccato ha perso la testa del girone e ora si trova alle spalle dei reatini al terzo posto.