Amatrice Rieti fra luci e ombre. Foto. Angelone: «Avversario di livello, il pareggio ci può stare»

RIETI - Un pareggio, per l'Amatrice Rieti contro il Civitavecchia, che va accolto positivamente. Perché nel finale la formazione nerazzurra ha avuto almeno un paio di occasioni per portarne a casa addirittura tre, a dispetto di un attacco - quello amarantoceleste - un po' sottotono rispetto agli standard soliti.

Complessivamente, però, la prestazione della formazione reatina non è mancata e la reazione allo svantaggio iniziale c'è stato. Come conferma a fine gara il tecnico Vincenzino Angelone: «Oggi abbiamo incontrato una squadra che non merita la classifica che ha: attrezzata, di livello. La gara è stata dura per entrambe le formazioni, in alcuni momenti della partita sono stati più bravi loro e in altri noi. Mi è piaciuto molto

lo spirito dei ragazzi dopo aver subito l'1-0: hanno dato davvero tutto, sono usciti dal campo stremati.

Mi prendo quindi non il risultato, ma senz'altro la prestazione».

Sulla stessa lunghezza d'onda Patrizio De Fato, autore da un gol da cineteca, con un destro chirurgico che ha concluso la sua corsa sotto l'incrocio dei pali: «Partita difficile, loro venivano dal cambio allenatore e avevano voglia di mettersi in mostra. Noi siamo partiti un po' compassati, poi siamo stati bravi a recuperare la partita dopo lo 0-1. Alla fine potevamo vincere sia noi che loro: giusto il pareggio».