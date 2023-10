Il Civitavecchia rallenta la rincorsa dell'Amatrice Rieti: 1-1. Eurogol di De Fato dopo il rigore di Vittorini. Foto

RIETI - Finisce 1-1 la sfida dello 'Scopigno' tra l'Amatrice Rieti e il Civitavecchia, un punto che consente alla formazione di casa di agganciare il Pomezia al secondo posto, dopo il crollo mattutino dei romani contro la Romulea (3-0), ma non di tornare in vetta alla classifica dove ora il primato è di nuovo nelle mani del Campus Eur (2-0 alla Pescatori Ostia).

La gara

Ma tra amarantoceleste e nerazzurri i 95' complessivi hanno regalato diversi spunti tecnici, al di là del pareggio che - occasioni da gol alla mano - può considerarsi un risultato equo.

La partita si sblocca al 26', quando Vittorini viene atterrato platealmente in area di rigore, l'arbitro senza esitare indica il dischetto e lo stesso attaccante dei tirrenici spiazza Egidio portando avanti il Civitavecchia. Sul finire di primo tempo, però, Rossi si ritrova sul sinistro la palla del possibile pareggio, ma il portiere avversario è bravo a deviare in corner una conclusione destinata, ormai, a concludere la sua corsa in fondo al sacco.

Nella ripresa il Civitavecchia tenta di sorprendere l'Amatrice Rieti di rimessa e in un paio di circostanze la difesa di casa deve fare gli straordinari per annullare Vittorini e compagni. Poi al 66' l'eurogol di De Fato, che dopo aver eluso l'intervento di un avversario con una pregevole ruleta, piazza un destro imparabile sotto l'incrocio dei pali da più di venti metri. L'1-1 sembra galvanizzare l'Amatrice Rieti, ma il trend della gara non cambia di molto, anzi: le occasioni più pericolose le crea ancora il Civitavecchia, mentre l'attacco amarantoceleste non trova gli spunti giusti, con Rossi (vecchia conoscenza del neoallenatore dei nerazzurri Scudieri) tenuto a bada dalla difesa ospite e Giovannini evanescente: nemmeno gli ingressi di Monaco di Monaco e Yakovlev bastano per ribaltare completamente il risultato e l'1-1 - con brivido finale in area reatina - è un dato di fatto.

Il tabellino

Ssa Rieti: Egidio, Sciarra, Filosa, Scipioni, Boncompagni, Donatangelo, De Fato, Fiscaletti S. (62' Covarelli), Tiraferri (73' Monaco Di Monaco), Giovannini (68' Yakovlev), Rossi. All. Angelone.

Civitavecchia: Midio, Funari, Lucchetti (61' Costanzelli), Cerroni (57' Menghi), Favarella, Vittorini, Gagliardi, Sevieri, Menghi, Luciani (45' Costantini, 90' Ngom), Contini. All. Scuderi.

Arbitro: Gramolelli di Ciampino (Morlacchetti di Roma 2 e Raganelli di Roma 1).

Marcatori: 26' pt Vittorini su rig, 21' st De Fato.