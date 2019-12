ESPERIENZA ESTERA

UN (SOLO) MESE ALLA VITERBESE

DI SANTO TERZA OPZIONE

Ultimo aggiornamento: 12:27

RIETI - Aspettando i primi "botti" di mercato, nel quartier generale del Rieti si lavora per completare l'organigramma societario. Obiettivo primario: riempire la casella riguardante il ruolo di direttore sportivo, per la quale dopo il "no grazie" di Alessandro Degli Esposti e di Carlo Musa (sempre più vicino al ritorno ad Avellino), la corsa ora sembra essersi ridotta a due nomi: quelli di Domenico Fracchiolla e di Antonio Obbedio.Nel curriculum professionale di Fracchiolla ci sono le esperienze nei settori giovanili di Udinese (2016/2017) e Bari, oltre ad aver ricoperto il ruolo di diesse anche alla Virtus Francavilla nella stagione 2017/2018. Per lui un'esperienza anche all'estero con il club romeno dell'Hermannstard.Diverso, invece, il percorso sportivo di Antonio Obbedio, foggiano, 50 anni compiuti lo scorso 17 giugno, che da calciatore ha vestito le maglie di Pro Patria, Virescit, Pro Vercelli, Lucchese, Messina e Pisa, ma una volta appesi gli scarpini al chiodo e passato dietro ad una scrivania, è stato direttore sportivo di Ancona, Savoia, Lucchese e Viterbese. Ma nella Tuscia il rapporto con Camilli durò poco meno di un mese e poco prima del Ferragosto 2018 tornò alla Lucchese. Lo scorso anno al Messina, oggi in orbita Rieti.E poi il piano C, ovvero, la possibilità di affidare un doppio incarico all'attuale diggì Pierluigi Di Santo che il ruolo di direttore sportivo lo ha già abbondantemente ricoperto in passato. Questa opzione, qualora andasse in porto, consentirebbe al club di non appesantire ulteriormente le casse societarie di un altro stipendio.