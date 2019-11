PRIMO TEMPO

RIETI - Il Rieti vuole dare continuità alle tre vittorie consecutive e regalare un'altra gioia ai suoi tifosi. Problemi di formazione per Caneo, che deve rinunciare, di fatto, al centrocampo titolare. Oltre a Palma, out per squalifica, non recupera neanche Zampa. Toccherà al jilly Esposito insieme a Marino. Per il resto nessuna variazione, a parte il ritorno tra i titolari di Beleck. La Virtus Francavilla vuole invece confermarsi in zona playoff.21'- Risponde il Francavilla. Azione straripante di Caporale che infila centralmente il Rieti e libera la conclusione di Vazquez: pallone sull'esterno della rete18'- Altro ammonito nel Rieti, stavolta tocca a Gigli, che entra in ritardo su un avversario. Giallo giusto16'- Ancora Rieti pericoloso: Beleck si libera dal limite e scarica il destro, Costa si supera allungando in angolo11'-. Il Rieti pareggia i conti. Azione sulla sinistra di Zanchi, cross sul secondo palo, sponda di De Paoli sul secondo palo e Beleck appoggia in rete di testa. Subito reazione del Rieti5'-. Calcio di punizione diretto di. Vazquez respinto da Addario, tap in vincente di Marino2'- Francavilla pericoloso. Verticalizzazione rapida, Granata trattiene un avversario al limite e viene ammonito. Il difensore ha rischiato tantissimo.1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Primo possesso per il Rieti, in classica maglia amaranto celeste. Completo nero con finiture verdi per la Virtus Francavilla.: Addario, Aquilanti, Gigli, Granata, Tiraferri, Marino, Esposito, Zanchi, De Paoli, Beleck, Marcheggiani. All. Caneo: Costa, Albertini, Marino, Nunzella, Caporale, Delvino, Bovo, Tiritiello, Vazquez, Perez, Mastropietro. All. Trocini: Monaldi di Macerata (Trasciatti-Rondino)