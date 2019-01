IL PRIMO TEMPO

GOL VIRTUS FRANCAVILLA

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Virtus Francavilla

Arbitro

RIETI - Sfida fondamentale per il Rieti. Allo Scopigno, per il turno infrasettimanale della ventiduesima giornata, arriva la Virtus Francavilla.45'- Assegnato un solo minuto di recupero che si apre con un corner per il Rieti40'- Cernigoi lanciato a rete viene pescato in fuorigioco. Non un gran primo tempo del Rieti35'Calcio di rigore per la Virtus Francavilla. Indecisione tra Pepe e Costa, grande chance per il vantaggio ospite. Sarao trasforma dal dischetto: Virtus Francavilla in vantaggio32'- Da qualche minuto il Rieti è decisamente più pericoloso. Ora altro corner per gli amarantoceleste27'- Grande combinazione sull'asse Gondo-Cernigoi, la difesa della Virtus Francavilla si salva in corner23'- Il Rieti fatica a costruire il gioco in maniera efficace, bene la Virtus Francavilla, decisamente più pericolosa fino ad ora18'- Proteste accese da parte della Virtus Francavilla per un tocco con il braccio in area di Delli Carri che sembrava esserci. Semplice corner16'- Primo cartellino giallo del match. Si tratta di Palma13'- Risponde il Rieti con Gondo. Buon dribbling dell'accattante, conclusione debole da posizione defilata, blocca Saloni9'- Ancora Virtus Francavilla pericolosa. Conclusione radente di Pastore, pallone fuori di poco4' - Prima chance per la Virtus Francavilla. Sbavatura in disimpegno del Rieti, conclusione di Marino alta sopra la traversa1' - Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in classico completo amaranto, completo bianco invece per la Virtus Francavilla. Guardando lo schieramento del Rieti il modulo scelto da Capiuano sembra un 3-4-1-2 con Maistro dietro le punteSubito una novità di formazione rispetto a quanto anticipato: Maistro arretra nei tre di centrocampo insieme a Palma e Marchi. In avanti ci saranno Cernigoi e Gondo. Nei tre di difesa confermata la presenza di Mattia insieme a Delli Carri e Pepe, sulle ali Zanchi a sinistra e Brumat a destra. Confermata invece la formazione della Virtus Francavilla.: Costa, Delli Carri, Pepe, Mattia, Zanchi, Palma, Marchi, Maistro, Brumat, Cernigoi, Gondo. All. Capuano: Saloni, Zenuni, Sarao, Pastore, Albertini, Caporale, Marino, Folorunsho, Nunzella, Tiritiello, Vrdoljak. All. Trocini: Monaldi di Macerata (Colasanti- Bocca)