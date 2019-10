IL SECONDO TEMPO

RIETI - Dopo una settimana complicatissima e un viaggio interminabile il Rieti si presenta alla sfida esterna contro la Sicula Leonzio.29'- Ora cambio per Pezzotti: fuori Marino, dentro Beleck. Ora tridente offensivo28' Il Rieti è vivo nonostante lo svantaggio e prova a riversarsi in avanti. Ora conclusione di De Paoli fuori di poco24'- Grandi proteste da parte del Rieti per il calcio di rigore concesso, ora giallo anche per il tecnico Pezzotti22'- Lescano non sbaglia. Pallone centrale che si insacca alle spalle di Pegorin21'- Calcio di rigore per la Sicula Leonzio. Cross dalla destra di Bariti e secondo il direttore di gara Aquilanti tocca con il braccio. Sul dischetto Lescano19'- Primo giallo anche per la Sicula Leonzio, se lo becca Bariti12'- Piccolo problema fisico per Granata che lascia il campo, al suo posto Zanchi11'- Conclusione dalla lunghissima distanza di Granata, Nordi si salva con i piedi, poi lo stesso Granata rimedia un giallo10'- Strepitoso Pegorin su Sicurella. Conclusione mancina del giocatore della Sicula e splendida parata dell'estremo difensore8'- Rieti assolutamente in partita che è ordinato dietro e pungente nelle verticalizzazioni rapide3'- Chance per Marcheggiani, servito in profondità da Zampa, trova la risposta in tuffo di Nordi1'- Via al secondo tempo a Lentini, iniziato con un paio di minuti di ritardo per sistemare un buco nella porta occupata da Pegorin. Nessun cambio46'- Si chiude il primo tempo: Rieti e Sicula Leonzio vanno al riposo sullo 0-045'- Ottima chance per la Sicula Leonzio, con Bariti che prova la conclusione di controbalzo, pallone fuori42'- Primo cartellino giallo del match, se lo prende Esposito, reo di aver simulato un contatto al limite40'- Bella giocata di Grillo che supera la difesa del Rieti e calcia in porta, trovando una buona risposta di Pegorin sul primo palo36'- Primo squillo del Rieti. Lancio in verticale perfetto di Aquilanti che trova in profondità Marcheggiani. L'attaccante premia l'inserimento di Esposito che calcia sull'esterno della rete34'- Altro corner per la Sicula Leonzio chiuso con un colpo di testa alto di Sabatino. Partita non entusiasmante, si resta sullo 0-030'- Il Rieti si complica la vita con Tiraferri che ha un controllo difettoso all'interno della sua area, Pegorin costretto a rifugiarsi in angolo.23'- Conclusione mancina di Lescano sugli sviluppi di un corner, pallone alto non di molto20'- La Sicula Leonzio preme ma il Rieti non concede vere palle gol. Quando hanno occasione gli amarantocelesti provano a ripartire appoggiandosi su Marcheggiani.15'- La prima conclusione in porta del match la tenta Grillo per la Sicula Leonzio: pallone debole e centrale, bloccato da Pegorin10'- Rieti ordinato in questo avvio di gara, anche se la Sicula Leonzio prova a prendere possesso della gara5'- Azione sulla sinistra per la Sicula Leozio, che guadagna il primo corner del match1'- Iniziata la gara a Lentini. Rieti in classica maglia amarantoceleste, Sicula Leonzio invece in completo bianconero.Amarantocelesti ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ma è chiaro che la gara di oggi si gioca su equilibrii non necessariamente tecnici o tattici. Pezzotti ha il compito di provare a rimettere insieme i cocci e decide di affidarsi al 3-5-2 ormai classico, con Marino al posto dell'infortunato Tirelli e De Paoli davanti al posto di Beleck. Gli esterni saranno Esposito e Tiraferri, out quindi Zanchi.: Nordi, Sosa, Petta, Sabatino, Parisi, Bariti, Megelaitis, Palemo, Sicurella, Grillo, Lescano. All. Grieco: Pegorin, Aquilanti, Gigli, Granata, Esposito, Palma, Zampa, Marino, Tiraferri, Marcheggiani, De Paoli. All. Pezzotti: Frascaro di Firenze (Allocco-Ravera)