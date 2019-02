PRIMO TEMPO

PREPARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Sicula Leonzio

Arbitro

RIETI - Il Rieti cerca punti salvezza allo Scopigno, ma anche il primo successo del 2019.5'- Contropiede della Sicula Leonzio con Gomez, primo intervento per Marcone che devia in angolo4'- Errore in disimpegno per la Sicula Leonzio, conclusione di Maistro dai venticinque metri che si perde fuori2'- Inizio di match equilibrato. Prima un calcio di punizione per la Sicula Leonzio disinnescato dal Rieti, poi una conclusione debole e centrale di Carpani1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in completo bianco, Sicula Leonzio in maglia giallo fluo. Prima del fischio di inizio un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'incendio del centro sportivo del FlamengoL'avversario è la Sicula Leonzio, a caccia di punti playoff. Solo due novità negli amarantocelesti rispetto alla formazione anticipata alla vigilia: c'è Carpani tra i titolari a centrocampo a posto di Konate, mentre in difesa giocheranno De Vito, Gigli e Delli Carri, escluso quindi Mattia. Nella Sicula Leonzio, al posto dello squalificato Pane, tra i pali giocherà Polverino.: Marcone, Gigli, Delli Carri, De Vito, Zanchi, Palma, Carpani, Maistro, Brumat. Gondo, Cernigoi. All. De Simone: Polverino, Squillace, Laezza, Aquilanti, De Rossi, Marano, Miracoli, D'Angelo, Dubickas, Megelaitis, Gomez. All. Torrente: Rossetti di Ancona (Ciancaglini- Di Monte)