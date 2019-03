PRIMO TEMPO

RIETI - Il Rieti vuole il colpaccio esterno sul campo del Potenza dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana.45'- Stavolta è Maistro che si guadagna un calcio di punizione dal limite. Occhio al destro di Maistro43'- Emerson Ramos va diretto in porta e non riesce a replicare il capolavoro dell'andata. Stavolta blocca Marcone.42'- Bel movimento di Franca che viene steso da Gigli. Primo cartellino giallo del match all'indirizzo del capitano del Rieti39'- Buona uscita dal pressing del Rieti. Cernigoi fa sponda, Maistro apre a sinistra per De Vito che però colpisce malissimo e spara sul fonfo36'- Gioco fermo al Viviani. Marchi anticipa Ricci che si stava coordinando per la conclusione e subisce fallo, poi una pallonata involontaria al volto manda ko Zanchi. Nulla di grave per i due32'- Controllo e tiro molto ben eseguito da Gondo dai venticinque metri. Conclusione centrale bloccata da Breza31' - Potenza pericoloso sugli sviluppi di un corner, dopo un paio di rimpalli risolve Marcone che blocca29'- Buona chance per Gondo che si ritrova il pallone tra i piedi in area di rigore, ma viene triplicato al momento della conclusione28'- Ci prova Marchi con una conclusione da fuori. Il match winner del derby trova una deviazione della difesa ed il secondo corner per il Rieti24'- Non si alza il ritmo della partita, che però si gioca con grande intensità. Tanti falli, poche occasioni19'- Buona trama del Rieti ancora sulla sinistra, cross basso e tentativo di girata di Gondo in area di rigore. L'attaccante cicca il pallone18'- Partita equilibrata al "Viviani", ora Longo a terra dopo un contatto lieve con Mattia12'- Annullato un gol al Potenza. Cross di Emerson che trova solo Franca in area. Il colpo di testa del bomber lucano arriva però da posizione di fuorigioco11'- Gioco spezzettato in avvio. Ora il Potenza si guadagna un calcio di punizione dal fronte sinistro di attacco6'- Prima chance per il Potenza. Tiro-cross di Sepe che mette in difficoltà la retroguardia del Rieti. Alla fine è solo rimessa dal fondo2' - Azione sulla sinistra del Rieti che si guadagna il primo corner del match, libera la difesa del Potenza1'- Iniziata la gara tra Potenza e Rieti. Padroni di casa in completo bianco con finiture rossoblù, completo amaranto con croce celeste per il Rieti. Toccante il minuto di raccoglimento prima della gara per ricordare la scomparsa di una giovane pallavolista potentina scomparsa nei giorni scorsi.Gli amarantocelesti sperano di vendicare il pesante ko 5-1 dell'andata, in quello che è una specie di derby del cuore per il tecnico Ezio Capuano. Per quanto riguarda la formazione amarantoceleste si rivede Mattia, titolare in difesa al posto di Delli Carri. Uno dei dubbi di formazione era a centrocampo, e, a sorpresa, Maistro è stato schierato tra i tre centrali, con Gondo e Cernigoi davanti.Breza, Dettori, Sepe, Coccia, Franca, Matera, Giosa, Sales, Ricci, Ramos, Longo. All. RaffaeleMarcone, Mattia, Gigli, De Vito, Zanchi, Carpani, Maistro, Marchi, Brumat, Gondo, Cernigoi. All. CapuanoZufferli di Udine (D'Apice-Perillo)