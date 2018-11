SECONDO TEMPO 1-5

GOL POTENZA

PRIMO TEMPO 1-4

GOL POTENZA

GOL POTENZA

GOL RIETI

GOL POTENZA

IL PREPARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti:

Potenza

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una bella giornata di sole ad accogliere Rieti e Potenza allo stadio "Manlio Scopigno". Si gioca l'undicesima giornata di campionato, con il Rieti che cerca un successo casalingo che manca dallo scorso 22 settembre.25'- La partita non ha più nulla da dire allo Scopigno. Il Rieti, adesso addirittura con 3 punte in campo, prova solo a rendere meno amaro il passivo17'- Tre cambi anche per il Potenza. Fuori Franca, dentro Sales. Fuori Dettori, dentro Matera e fuori anche Guaita, al suo posto Panico17'- Doppio cambio per il RIeti. Fuori Diarra dentro Criscuolo, fuori anche Papangelis, dentro Kean.16'- Cartellino giallo per Gondo, che entra in ritardo su Iome che stava rinviando il pallone11'-. Quinto gol del Potenza. Altra brutta palla persa dal Rieti e sinistro a giro perfetto di Guaita. Punizione sempre più pesante per il Rieti9'- I ritmi in questo secondo tempo sono decisamente più bassi. Il Rieti non riesce a pungere ed il Potenza gestisce il triplo vantaggio4'- Cartellino giallo per Diarra, secondo ammonito del Rieti.1'- Partito il secondo tempo, nessuna variazione nelle formazioni. Si riparte dall'1-4 in favore del Potenza47'- Fine primo tempo allo Scopigno. Potenza in vantaggio 1-4. Punizione pesante per il Rieti, che non ha giocato una partita pessima ma ha preso gol ogni volta che il Potenza si è avvicinato all'area di rigore.45'- Assegnati 2 minuti di recupero44'- Poker Potenza. Svarione difensivo del Rieti e Genchi fa doppietta. Punizione pesantissima42'- L'1-3 potrebbe essere una mazzata per il Rieti, che non sta giocando male ma si dimostra davvero troppo fragile dietro.35'-. Tris del Potenza. Buco difensivo del Rieti sulla corsia di sinistra in difesa, pallone messo in mezzo e tap-in di Genchi per l'1-333'- Dopo essere andato sotto il Rieti conquista metri sul terreno di gioco. Ritmi della gara ora più bassi, dopo un avvio pazzesco27' - Primo cambio Potenza. Fuori Strambelli per infortunio, al suo posto Piccinni22'- Risponde il Rieti. Stavolta calcio di punizione di Maistro, che va diritto in porta e trova una grande risposta di Iome19'-. Nuovo vantaggio Potenza. Capolavoro su calcio di punizione di Emerson Ramos. Sassata dai 30 metri e pallone imprendibile per Chastre.18'- Primo ammonito anche per il Rieti, si tratta di Palma16'- Grandissima occasione per il Rieti. Azione personale di Cericola che mette un cross perfetto al centro per Todorov. Il centravanti bulgaro colpisce al volo col piattone ma spedisce alto15'- Bella partita allo Scopigno. Due gol in dieci minuti e squadre che si fronteggiano a viso aperto.9'. Pareggia i conti Todorov. Calcio di punizione di Maistro, grande parata di Iome, la respinta però è corta e il primo ad arrivare è Todorov, che spinge in rete. Che inizio di partita allo Scopigno!8'- Primo cartellino giallo del match. Ammonito DI Somma. Calcio di punizione interessante per il Rieti, limite destro dell'area di rigore3'. Cross dalla destra di Guaita, stacco imperioso di Franca che buca chastre. Alla prima occasione Potenza in vantaggio1'- Partita la gara allo "Scopigno". Rieti in classica maglia amaranto con croce celeste, potenza in completo bianco con finiture rossoblùRispetto alla formazione che avevamo anticipato alla vigilia non c'è Gualtieri: al centro della difesa insieme al rientrante Gigli ci sarà Gallifuoco, con Dabo e Papangelis esterni. Per il resto stessa formazione vista a Viterbo con Palma, Diarra e Maistro a centrocampo, Cerila a supporto di Todorov e Gondo. Alla fine Pepe e Vasileiou vanno entrambi in tribuna, non hanno ancora smaltito del tutto gli infortuni. Confermata invece la formazione del Potenza: occhio al bomber França. La sua è una storia particolare: pochi anni fa ha vinto una battaglia contro il cancro e ora, a quasi 39 anni è ancora il capocannoniere del campionato con 5 gol.Chastre, Dabo, Gallifuoco, Gigli, Papangelis, Palma, Diarra, Maistro, Cericola, Todorov, Gondo. All. Chéu: Iome, Dettori, Strambelli, Coccia, Fança, Giron, Genchi, Coppola, Ramos, Di Somma, Guaita. All. Raffaele: Marini di Trieste (Segat- Lazzaroni)