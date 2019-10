IL SECONDO TEMPO

GOL MONOPOLI 0-1

IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Monopoli

Arbitro

RIETI - Il Rieti vuole tornare a fare punti allo Scopigno dopo il buon pari rimediato a Teramo. Nella nona di campionato arriva il Monopoli di Scienza, una delle squadre più in forma del momento.27'- Secondo cambio anche per il Rieti: fuori Beleck, dentro Esposito22'- Primo cambio anche per il Rieti. Pezzotti ripropone il cambio-svolta di Teramo: fuori Granata dentro De Paoli. Altri due cambi anche per il Monopoli: escono Giorno e Antonacci e al loro posto rispettivamente Arena e Ferrara19'- Rieti vicino al pareggio. Bella palla a liberare largo Tiraferri, che conclude di destro: Antonino salva in corner15'-. Palla persa in uscita del Rieti: Jefferson liberato in verticale non sbaglia piazzando il pallone sul palo lungo14'- Da un calcio di punizione per il Rieti nasce il contropiede Monopoli: Fella se ne va in campo aperto e calcia, attento Pegorin sul primo palo9'- Il Monopoli è partito spingendo sull'acceleratore. Ancora nessuna occasione degna di nota, ma il Rieti non riesce a ripartire5'- Altro cartellino giallo, stavolta per Carriero, che ferma la ripartenza del Rieti dopo un corner per il Monopoli1'- Iniziata la ripresa, cambio per il Monopoli. Fuori Pecorini, dentro Crota. Nessun cambio per il Rieti46'- Termina qui il primo tempo. Rieti e Monopoli vanno al riposo sullo 0-044'- Monopoli ancora pericoloso. Conclusione di controbalzo di Hadziosmanovic, blocca centralmente Pegorin. Assegnato 1' di recupero40'- Doppio cartellino giallo in pochi minuti. Prima Jefferson per proteste, poi Aquilanti per fallo in ripartenza a centrocampo37'- Ancora Marcheggiani diretto in porta: pallone che si abbassa all'ultimo ma finisce alto di poco36'- Ancora Rieti. Bravo Marino a recuperare il pallone, fallo sulla trequarti di Giorno, che rimedia il primo giallo del match35'- Stavolta ci prova Marcheggiani, che va diretto in porta. Pallone alto di poco34'- Pallone pericoloso in area respinto dalla difesa, sulla ribattuta sinistro al volo di Zanchi che però ha subito nuovamente fallo33'- Ora interessante calcio di punizione dal limite destro dell'area di rigore per il Rieti, occhio al sinistro di Zanchi30'- Partita che va a sprazzi allo Scopigno. Fino ad ora meglio il Monopoli, però il Rieti risponde quando ha occasione25'- Monopoli pericoloso con Fella. Bella azione dei pugliesi con il velo di Jefferson che ha liberato al tiro il compagno22'- Il Rieti sembra aver superato il momento difficile e ora torna a farsi vedere davanti17'- Ora il Monopoli preme, il Rieti si salva ancora in corner13'- Il Monopoli inizia a salire di giri: conclusione dal limite di Carriero fuori di poco11'- Bella trama del Monopoli che libera Giorno dal limite: bravissimo Granata a murarlo in scivolata9'- Buon inizio di gara per il RIeti: amarantocelesti con il baricentro alto e in vantaggio nel possesso palla3'- Primo squillo del Rieti: conclusione di Marcheggiani, Antonino blocca centralmente1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Prima del fischio di inizio un minuto di raccoglimento per la morte di Gianni Cardini, padre del magazziniere amarantoceleste. Rieti in divisa amarantocelesti, maglia a strisce biancoverdi per il MonopoliPer gli amarantocelesti confermata l'assenza di Tirelli, al suo posto giocherà Marino. Confermato lo schieramento 3-5-2, con Aquilanti, Gigli e Granata. Guiebre out, sugli esterni Zanchi a sinistra e Tiraferri a destra, in mezzo Zampa e Palma proprio insieme a Marino, dietro alla coppia Beleck-Marcheggiani. Anche il Monopoli va verso lo stesso modulo: Fella e Jefferson comporranno la coppia d'attacco.: Pegorin, Gigli, Granata, Aquilanti, Tiraferri, Palma, Zampa, Marino, Zanchi, Marcheggiani. Beleck. All. Pezzotti: Antonino, Mercadante, Giorno, Pecorini, Piccinni, Antonacci, Carriero, De Franco, Hadziosmanovic, Fella, Jefferson. All. Scienza: Gallipò di Firenze (Bahri-Porceddu)