di Christian Diociaiuti

RIETI - Prima gara ufficiale del Rieti: allo Scopigno si gioca la gara di Coppa, mini girone H del turno eliminatorio, con il Teramo.



PRIMO TEMPO



36' Spighi in area murato da Papangelis, il giocatore ospite chiede di calcio di rigore che non viene ancor dato.



30' Cericola trova Di Domenicantonio largo a sinistra, il folletto romano trova il filtrante, Todorov liscia, Kean non ci arriva. Che occasione.



25' Il Rieti gioca e non è spiacevole. Punta molto sulla destra, dove Kean punta sul fisico e rischia di farsi prendere le misure.



20' Folata di Cericola su palla persa a centrocampo, lo frenano i centrali difensivi teramani.



15' La reazione del Rieti colpito a freddo c'è. Serve però attenzione per le vie centrali: il Teramo ha riprovato in un'azione fotocopia.



8' Gol Teramo . Prima occasione ospiti, Spighi da destra, buco in difesa e gol di Di Renzo.



7' Kean a destra, percussione, palla in mezzo, conclusione debole di Di Domenicantonio.



1' Neanche un minuto di gioco e occasionissima, tira Maistro, respinta di Lewandowski.



Prima del match un minuto di silenzio per le vittime di Genova.



Prima gara ufficiale che parte senza pubblico. Rieti in nero, Teramo in rosso. Tifosi della nord assiepati tra stadio ed ex Scia, a seguire la gara in uno spicchio libero per la visuale.



MANCA POCO

Piove allo Scopigno. Il Teramo arriva dallo 0-0 nella prima partita del mini girone con la Fermana (Fermana-Rieti il 2 settembre). Atteso 4-3-3 per gli abruzzesi. Anche il Rieti giocherà così: Costa in panchina per problemi al ginocchio, Cericola mezzala, in attacco Todorov affiancato da Kean e Di Domenicantonio. Nel Teramo, occhip a Bacio Terracino. L'unico ex di turno è Matteo Cericola: tre presenze e un rigore procurato in Coppa col Siena quando vestiva la maglia del Teramo.



COSI' IN CAMPO

Rieti (4-3-3): Chastre; Dabo, Gallifuoco, Gigli, Papangelis; Cericola, Maistro, Palma; Kean, Todorov, Di Domenicantonio. All. Chéu. A disp: Costa, Spadini, Caparros, Costa, Tommasone, La Ferrara, Parente, Fabiani, Berardi, Paparelli, Gualtieri Floridi.

Teramo (4-3-3): Lewandowski; Ventola, Caidi, Speranza, Mastrilli; Ranieri, Bacio Terracino, Spighi; Piccioni, De Grazia, Di Renzo. All. Zichella. A disp: Natale, Mantini, Piacentini, Altobelli, Persia, Zenuini, Cappa, Zecca, Fratangeli.

Arbitro : Monaldi di Macerata

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA