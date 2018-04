di Christian Diociaiuti

RIETI - Va in scena la terzultima giornata del campionato di Serie D. Il Rieti è ospite al comunale di Budoni, in Sardegna.



PRIMO TEMPO



41' Scotto, punizione da sinistra Cuffa vola, parata di Trini 0-0.



36' Palla da sinistra, Marcheggiani che fa il velo si ritrova ancora nella sfera tra i piedi e tenta di sinistro di sorprendere il portiere ma non riesce la palla esce fuori, 0-0.



34' Il Rieti ha ripreso il pallino del gioco, forse si è diffusa la notizia di Fregene. Già due le palle insidiose messe in mezzo da Scotto per Giunta in pochi minuti.



28' Scaramuzzino manda alta una punizione dalla trequarti leggermente da sinistra. Tutto mentre passa in vantaggio l'Atletico contro l'Albalonga grazie a Pompei. Scotto manda fuori una palla ricevuta in area.



25' Trame corte e lanci per saltare il centrocampo. Così il Budoni cerca di passare in zona Rieti. La gara però non si è sbloccata ed è 0 a 0 come l'altro confronto importante di giornata, Atletico-Albalonga.



19' Da un paio di minuti spinge il Budoni che ha avuto una buona occasione quasi dal limite dell'area con l'attaccante Odianose. Su un angolo Scaramuzzino non trattiene, ma il tiro del Budoni finisce altissimo.



15' Il Rieti domina nella metà campo di casa ma non punge. Per ora zero rischi. Risultato rimane invariato. 0-0 anche l'Atletico con l'Albalonga.



7' Palla a Marcheggiani, il reatino va verso la porta, tira in area ma blocca da per terra il portiere della squadra di casa.



5' Sembra un 3-5-2 quello del Budoni che lascia in avanti soltanto Sartor e Odianose. Le squadre si studiano Rieti col 4-3-1-2.



1' Iniziata la gara tra Budoni e Rieti. Bella cornice di pubblico ci sono oltre 30 tifosi reatini in trasferta.



LO SCENARIO

Serve una vittoria per andare in Serie C ma non solo: serve anche che l'Albalonga perda contro l'Atletico a Fregene. Qualora al novantesimo si verificasse questa situazione, sarebbe promozione diretta in Serie C con due giornate di anticipo per il Rieti.



MANCA POCO

Parlato scioglie i dubbi: il Rieti sceglie la difesa senior con Dionisi all'esterno e Tiraferri in panchina. A centrocampo giocherà Scevola nei tre al posto di Tirelli che va anche lui in panchina. Sono circa 30 i tifosi in trasferta la Rieti alla Sardegna per una partita che potrebbe essere storica. L'ultima promozione del Rieti risale a 13 anni fa quando a guidare gli amarantocelesti c'era Sergio Pirozzi. Di quel Rieti è "rimasto" solo il direttore Pierluigi Di Santo, il difensore Matteo Dionisi, l'allora tecnico della Juniores Dino Pezzotti e il magazziniere Angelo Paolucci.



FORMAZIONI

Budoni : Trini, Deiana, Cross, Brenci, Farris, Varrucciu, Santoro, Moro, Sartor, Lagzir, Odianose. All. Cerbone. A disp: Cellitti, Spina, Ranucci, Murgia, Scudu, Kassama, Pusceddu, Dessolis, Saiu.

Rieti : Scaramuzzino, Dionisi, Scardala, Biondi, Ispas, Luciani, Cuffa, Scevola, Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato. A disp: Foscarini, Proto, Cericola, Graziano, Tirelli, Sivilla, Tiraferri, Minincleri, Dalmazzi.

Arbitro : Biffi di Treviglio.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:43



